La réaction très froide d'Hideo Kojima au nouveau film Silent Hill inquiète déjà les fans

Le nouveau film Silent Hill n’est même pas encore sorti qu’il inquiète déjà énormément de fans.

Cette fois, c’est la réaction d’Hideo Kojima qui relance les critiques autour du projet.

Le créateur japonais, habituellement très enthousiaste quand il aime un film, a partagé un message étonnamment froid après avoir découvert Return to Silent Hill.

Et sur les réseaux sociaux, beaucoup pensent que ce détail veut dire quelque chose.

La réaction d’Hideo Kojima intrigue les internautes

Ces derniers jours, Hideo Kojima a assisté à une projection du très attendu Return to Silent Hill.

Le réalisateur japonais a ensuite partagé un court message sur les réseaux sociaux pour évoquer le film.

Problème : de nombreux fans ont immédiatement remarqué que sa réaction était inhabituellement minimaliste.

Habituellement, quand Kojima adore un long-métrage, il en parle pendant plusieurs paragraphes.

Cette fois, seulement quelques mots.

Et internet s’est immédiatement emballé.

Les fans de Silent Hill commencent déjà à théoriser

Sur Reddit et X, de nombreux internautes pensent que cette réaction très froide pourrait cacher une certaine déception autour du film.

D’autres estiment au contraire qu’il ne faut pas surinterpréter ce message.

Mais une chose est sûre : quand Hideo Kojima parle d’horreur psychologique, les fans écoutent attentivement.

Le créateur de Metal Gear Solid reste encore aujourd’hui très associé à l’univers Silent Hill à cause du projet culte Silent Hills, annulé en 2015 alors qu’il collaborait avec Guillermo del Toro.

À l’époque, la simple démo jouable P.T. avait traumatisé et fasciné des millions de joueurs dans le monde.

Depuis, beaucoup considèrent encore Kojima comme l’une des personnes les plus crédibles pour juger ce type d’univers horrifique.

La suite après cette vidéo

Le nouveau film Silent Hill est déjà très attendu

Return to Silent Hill doit adapter l’histoire du mythique jeu Silent Hill 2, souvent considéré comme l’un des meilleurs jeux d’horreur de tous les temps.

Le film est réalisé par Christophe Gans, qui avait déjà signé le premier Silent Hill sorti au cinéma en 2006.

Mais malgré l’énorme attente autour du projet, de nombreux fans restent prudents.

Adapter un jeu aussi culte au cinéma représente un énorme défi.

L’ambiance oppressante, le malaise psychologique et la symbolique très particulière de Silent Hill 2 sont extrêmement difficiles à retranscrire sur grand écran.

Et forcément, le moindre détail autour du film est désormais analysé par les internautes.

Pourquoi l’avis d’Hideo Kojima compte autant

Depuis plusieurs années, Hideo Kojima possède une place à part dans la pop culture.

Entre jeux vidéo et cinéma, le créateur japonais est devenu une véritable référence pour toute une génération de fans.

Chaque recommandation, chaque critique ou chaque simple publication de sa part déclenche énormément de réactions sur internet.

Alors forcément, quand sa réaction paraît inhabituellement froide ou distante, les internautes cherchent immédiatement à comprendre ce qu’il pense réellement.

Pour le moment, impossible de savoir si Hideo Kojima a aimé ou non Return to Silent Hill.

Mais une chose est certaine : avec seulement quelques mots, il a déjà réussi à relancer toutes les discussions autour du film.

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