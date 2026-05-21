Voici la proposition « horrible » faite par la police à la mère de Madeleine McCann, lors de ses 11 heures d'interrogatoire

Un nouveau téléfilm britannique retrace le célèbre interrogatoire de 11h subi par Kate McCann, la mère de Madeleine, trois mois après la disparition de sa fille de trois ans à Praia da Luz, au Portugal.

19 ans après la disparition de Madeleine McCann, le mystère entourant le sort de la fillette reste un véritable mystère. Tout comme les circonstances de sa disparition, qui ne cessent de susciter bon nombre de théories sur le rôle des parents.

L’enquête sur la disparition de Madeleine McCann en mai 2007 a fait la Une des journaux du monde entier, mais au bout de trois mois, la police portugaise n’avait toujours ni preuves, ni pistes, ni arrestations à son actif.

C'est alors que la police a convoqué sa mère, Kate McCann, pour un interrogatoire exténuant de 11 heures. Un interrogatoire aujourd’hui mis en scène dans le téléfilm britannique baptisé “Under Suspicion : Kate McCann”, diffusé sur Channel 5.

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Au cours de l'interrogatoire, la mère de Maddy a été interrogée par les agents et soumise à un interrogatoire serré sur les événements de la nuit du 3 mai. Les questions portaient notamment sur les raisons pour lesquelles les enfants n'avaient pas été confiés à la crèche de l'Ocean Club pour la nuit alors que leurs parents et leurs amis se rendaient au Tapas Bar situé de l'autre côté de la rue, selon ce nouveau documentaire.

Au début de son premier interrogatoire, la police lui a clairement fait savoir qu’elle était considérée comme un témoin, et non comme une « arguida » (le terme portugais désignant une suspecte officielle). Cependant, tout a changé après l’interrogatoire, puisqu’elle a été convoquée le lendemain en tant que suspecte. Son mari Gerry s’est vu attribuer le même statut environ 12 heures après son épouse.

La police lui a alors proposé un accord, lui disant qu’elle bénéficierait d’une réduction de peine si elle avouait avoir accidentellement tué sa fille et caché le corps, ce que Kate a nié.

« Ils ont essayé de la pousser à avouer avoir accidentellement tué Madeleine en lui proposant un accord par l’intermédiaire de son avocat : “Si vous dites que vous avez tué Madeleine par accident, puis que vous l’avez cachée et vous êtes débarrassée du corps, alors nous pouvons vous garantir une peine de deux ans de prison, voire moins” »

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Une scène "horrible" à tourner pour l'actrice incarnant Kate

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Laura Bayston, l'actrice qui incarne Kate dans le film, a déclaré que cette scène en particulier avait été « horrible » à tourner. Kate a refusé la proposition de la police portugaise et a répondu « sans commentaire » aux 48 questions qui lui ont été posées, suivant les conseils de son avocat.

« C'était très émouvant, mais lorsque la police a présenté à Kate son offre, qui consistait à reconnaître sa culpabilité, cela a été vraiment horrible et un véritable coup de poing dans le ventre à tourner. Il était difficile de maîtriser ses émotions pour cette scène : un mélange de désespoir total et de rage blanche, qui allaient et venaient sans cesse. »

Ces questions portaient notamment sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas demandé aux jumeaux ce qui était arrivé à leur sœur, et sur le fait de savoir s’il était vrai qu’elle désespérait parfois du comportement de ses enfants et que cela la mettait très mal à l’aise.

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On a également demandé à la mère :

« Est-il vrai qu’en Angleterre, vous avez même envisagé de confier la garde de Madeleine à un membre de la famille ? »

Là encore, elle a répondu « sans commentaire ».

Kate et Gerry McCann ont été innocentés de tout soupçon en 2008. L'enquêteur en chef Gonçalo Amaral a été définitivement écarté de l'affaire. Madeleine McCann est toujours portée disparue à ce jour. À l'heure actuelle, le principal suspect dans l'enquête est l'Allemand Christian Brueckner, qui a été libéré de prison l'année dernière après avoir purgé une peine de sept ans pour le viol, en 2005, d'une femme de 72 ans au Portugal.