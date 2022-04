12 meilleures séries à regarder sur Amazon Prime

Voici une sélection de séries que vous pouvez regarder sur Amazon Prime. Des milliers de films sont également accessibles sur cette plateforme vidéo.

Quels sont les différents types de séries ?

Un couple regarde la une série sur un PC / Crédit : masta4650

Une série ou série télévisée ou série télé ou télésérie est une œuvre télévisuelle se déroulant en plusieurs parties ou épisodes. En général, les épisodes ont une durée de diffusion équivalente. Sachez que les séries intègrent le monde du cinéma.

Il existe de nombreux types de séries :

Série bouclée ou série classique : les épisodes se suivent d’une manière indépendante. Les personnages sont souvent récurrents.

: les épisodes se suivent d’une manière indépendante. Les personnages sont souvent récurrents. Anthologie : les épisodes ou saisons s’avèrent indépendants. Ils racontent une histoire complète comme un téléfilm.

Feuilleton : ce genre de série met en scène une histoire complète pendant les épisodes et les saisons. Le téléspectateur doit donc regarder tous les épisodes pour suivre le film en entier. Le Soap opera, le prime time serial ou saga et la telenovela figurent dans cette catégorie.

Série feuilleton, appelé aussi série feuilletonnante ou série mixte ou série feuilletonesque.

Mini-série : elle raconte une histoire avec un nombre d’épisodes limité, entre deux à douze parties.

Shortcom ou short sitcom : ce programme a une courte durée. En fait, il se situe entre la comédie et le sketch. En général, sa durée se trouve entre 1 et 7 minutes. Ce genre de film se focalise sur l’humour.

Concernant le genre, il y a les séries action, comédie, thriller, fantastique, etc.

Top 12 des meilleures séries Amazon Prime

Une jeune femme regarde une série comédie / Crédit : Deagreez

Avec Amazon Prime, de nombreuses séries populaires et films s’avèrent disponibles à tout moment en streaming. Ce service propose un catalogue de formules payantes fournies par Amazon. Si vous aimez le cinéma, vous pouvez par exemple profiter de films, de séries, etc., sur la plateforme.

En Belgique et en France, Amazon offre une livraison illimitée et gratuite pendant 1 jour après une souscription sur Amazon Prime. Grâce à Prime Video, visionner vos séries préférées, films, etc. en streaming devient possible.

Prime Video figure parmi les options disponibles sur Amazon Prime. Pour accéder à vos séries, il suffit de souscrire à Prime. Cliquez donc sur « testez Prime » ou « essayez Prime » afin de commencer une période d’essai d’un mois. Le prix de l’abonnement s'élève à 49 euros par an.

Jack Ryan

Jack Ryan, un film adapté en série sur Amazon Prime Vidéo. Crédit : Amazon

Ce film télévisé américain est une série d’espionnage dramatique. À la fin du mois d’août 2018, sa première diffusion a commencé sur VoD Prime Video. Elle figure parmi les séries les plus suivies sur Amazon.

Analyste à la CIA, Jack Ryan tente de démanteler un grand réseau de terroristes. Cet analyste mène des enquêtes dans les quatre coins du globe. Il essaie d’empêcher les plans de Suleiman, un terroriste déterminé à venger sa famille.

Après le casting, John Krasinski décroche le rôle de héros dans ce film créé par Tom Clancy.

Toutes les saisons de ce film du genre action s’avèrent disponibles sur Netflix. Il est également possible de regarder en streaming tous les épisodes sur le service Prime Video d’Amazon. Jusqu’à présent, deux saisons et seize épisodes de Tom Clancy’s Jack Ryan existent.

Hanna

La série Hanna sur Amazon Prime. Crédit : Allociné

Hanna est une adaptation du film réalisé par Joe Wright. Cette série raconte l’histoire d’un ex-membre de la CIA et de sa fille. Vivant dans une région enclavée de Finlande, son père Erik a formé Hanna pour devenir un assassin redoutable. Elle apprend également de nombreuses langues étrangères, etc. Marissa Wiegler pourchasse la jeune fille de 16 ans.

Par la suite d’un casting, les principaux acteurs de cette série d’action Hanna sont Saoirse Ronan, Cate Blanchett, Eric Bana, etc. La troisième saison de ce film sort à la fin de l’année 2021.

Vous pouvez visionner en streaming ce thriller sur Netflix ou sur Prime Video.

American Gods

Affiche de la série American Gods. Crédit : Amazon Prime

American Gods s’avère l’adaptation du livre de Neil Gaiman. Cette série dramatique et fantastique possède 3 saisons et 26 épisodes. Crédit de Michael Green et Bryan Fuller, cette science-fiction est diffusée entre avril 2017 et mars 2021 sur la plateforme vidéo d’Amazon. Ce film fantastique est également retransmis sur la chaîne Starz. Après le casting, la sélection du héros principal du film est faite le 28 janvier 2016. Ricky Whittle incarne ainsi Ombre Moon.

En sortant du centre pénitencier, Ombre, le héros de l’histoire, prend connaissance de la disparition de son meilleur ami et de sa femme. En rentrant chez lui, un étrange personnage, le Voyageur, l’embauche en tant que garde du corps. Il le suit donc aux États-Unis et partout dans le monde. Ombre finit par découvrir la mission du Voyageur et se rallie à son combat. En fait, il veut mener une bataille contre la technologie, les médias et la mondialisation (les dieux du temps moderne).

Sur Netflix ou le service Prime Video d’Amazon, profitez pleinement des 3 saisons d’American Gods.

Harry Bosch

Affiche de la série Bosch. Crédit : Amazon Prime Vidéo

Cette série dramatique et policière américaine, signée Michael Connelly, s’avère disponible sur Amazon Prime. Elle regroupe 7 saisons et 68 épisodes.

L’histoire porte sur Harry Bosch, un détective au sein du Los Angeles Departement. Dans la saison 1, il travaille sur la disparition d’un enfant. Les ossements du petit se trouvent dans une colline. Avec son coéquipier Jerry Edgar, il enquête également sur un dangereux tueur. Dans la saison 2, il recherche l’assassin d’un producteur de films pour adultes.

Comme beaucoup de films, les saisons et les épisodes sont tous disponibles sur Prime Video. Vous pouvez également les regarder sur Netflix.

Fleabag

Affiche de la série Fleabg. Crédit : Amazon Prime Vidéo

Two Brothers Pictures est le producteur de Fleabag. Disponible sur Prime Video, cette série télévisée est diffusée pour la première fois le 21 juillet 2016 sur la chaîne BBC Three.

Fleabag mène sa vie à Londres. Femme trentenaire, elle gère seule un café depuis la disparition de Boo, une amie et partenaire pour elle.

Vous pouvez visionner les 2 saisons et les 12 épisodes sur la jeune Fleabag sur Prime Video d’Amazon, sur Netflix, etc. Cette série figure dans le catalogue du service Prime Video.

The Terror

Affiche de la série The Terror sur Amazon Prime Vidéo. Crédit : Amazon

Cette série de type anthologie et du genre thriller est diffusée sur la chaîne AMC durant les années 2018 et 2019. En 2020, AMC studio a retardé la production d’une nouvelle saison.

The Terror possède 2 saisons et 20 épisodes. Sa première saison s’avère l’adaptation d’un roman de Dan Simmons, Terreur.

Pendant la Seconde G-mondiale, des disparitions étranges hantent la communauté nippo-américaine. En parallèle, le gouvernement américain tue Chester Nakayama, sa famille et ses amis dans un camp de concentration situé au Japon. Toutes les saisons de l’histoire s’avèrent disponibles en streaming sur le service Amazon Prime Video.

The Boys

Affiche de la série The boys. Crédit : Amazon Prime vidéo

The Boys entre dans les catégories : super héros, comédie noire et comédie dramatique. Cette série télévisée s’avère l’adaptation d’une bande dessinée de Garth Ennis.

Vers la fin du mois de juillet 2019, The Boys est diffusé dans le monde entier à travers le service Prime Video. Jusqu’à présent, deux saisons ont été diffusées. Elles sont disponibles sur la plateforme vidéo d’Amazon.

Selon un responsable auprès d’Amazon Studios, The Boys est l’un des films les plus regardés sur Amazon.

Carnival Row

Affiche de la série Amazon Prime Vidéo : Carnival Row. Crédit : Amazon

Signés Travis Beacham et René Echevarria, tous les épisodes de cette série télévisée fantastique sont disponibles sur Prime Video. Carnival Row, une fiction, figure dans le genre de série steampunk. Vous pouvez le voir avec vos enfants.

L’Alliance perd une bataille face au Pacte. De nombreux êtres féériques sont donc obligés de fuir afin d’émigrer à Burgue, la république humaine. Toutefois, ils sont mal acceptés. Le héros de l’histoire, Philo, tente de résoudre une série de crimes contre les êtres féériques à proximité d’une rue appelée Carnival Row. Après la rencontre avec Vignette, une fée, la vie de Philo change et prend une nouvelle tournure. Trouvez la série complète dans le catalogue vidéo d’Amazon.

The Expanse

The expanse, l'affiche de la série. Crédit : Amazon Prime Vidéo

The Expanse est une série produite aux États-Unis. Cette fiction est diffusée pour la première fois le 14 décembre 2015 sur Space et Syfy.

The Expanse a reçu un prix Hugo et trois prix Saturne dans la catégorie science-fiction. Ce titre est l’adaptation d’une série de romans écrits par James S.A.

Trois grandes puissances, la terre, Mars et les colonies entrent en conflit. Après la destruction d’un vaisseau inconnu, le héros Holden et son équipe tentent de trouver le responsable de l’attentat pour éviter les tensions entre ces trois grandes puissances.

The Expanse possède 6 saisons et 62 épisodes de 42 minutes. Elles sont disponibles sur le service vidéo d’Amazon Prime.

Star

Acteur de la série Star. Crédit : Amazon Prime Vidéo

Star, une série télévisée produite aux États-Unis, se compose de 48 parties de 43 minutes. Signées Lee Daniels et Tom Donaghy, les trois saisons s’avèrent accessibles sur Amazon et sur Netflix.

Star Davis, une jeune fille rebelle, a passé son enfance dans plusieurs familles d’accueil. Elle décide de retrouver sa sœur Simone accueillie dans une autre famille. Star surprend le père d’accueil en train tirer profit de Simone. Elle le poignarde et prend la fuite avec sa sœur.

Star a remporté trois prix Teen Choices Awards 2017, un prix GLAAD Media Award 2018 et deux prix Teen Choices Awards 2017.

From

Acteur de la série From. Crédit : Amazon Prime

Vous pouvez voir cette nouvelle série de John Griffin dans le catalogue de vidéos proposées par Amazon. La saison 1 est en cours de diffusion. From est dans la catégorie fiction et thriller.

Au centre des États-Unis, une ville effrayante piège toutes les personnes qui y entrent. Les habitants n’ont pas la vie facile et se battent quotidiennement afin de trouver une issue. Ils font également face aux menaces de la forêt pour survivre. En fait, des créatures terrifiantes sortent quand le soleil se couche.

Après le casting, les acteurs principaux de From sont Harold Perrineau, Eion Bailey et Catalina Sandino.

Good Girls

Affiche de la série Good Girls. Crédit : Amazon Prime/ Netflix

Good Girls est une série du genre comédie, dramatique et policière. Elle possède 50 parties d’environ 42 minutes chacune. Du genre action et comédie, vous pouvez la trouver sur Netflix et sur Amazon Prime en famille avec vos enfants.

Trois meilleurs amis se rejoignent pour résoudre leurs problèmes d’argent. Elles décident donc de braquer le supermarché dans lequel travaille Annie. Novices, les jeunes femmes ont du mal à s’en sortir.