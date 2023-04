À 48 ans, cette célèbre actrice devient maman pour la première fois et annonce la naissance de jumeaux

Carnet rose à Hollywood : l’actrice américaine Hilary Swank est devenue maman pour la première fois, après avoir donné naissance à des jumeaux. La comédienne âgée de 48 ans a partagé l’heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux.

À 48 ans, l’actrice oscarisée Hilary Swank a donné naissance à des jumeaux. En effet, la comédienne américaine s’est emparée de son compte Instagram ce dimanche soir pour annoncer l’heureuse nouvelle à ses fans.

Pour ce faire, elle a partagé une photo d’elle et de ses nouveau-nés en train de regarder un coucher de soleil : «Ce n’était pas facile. Mais mec (et fille), qu’est-ce que ça en valait la peine. Joyeuses Pâques depuis le paradis», a-t-elle indiqué sous la publication.

Sans réelle surprise, celle qui est devenue maman pour la première fois a reçu les félicitations de plusieurs célébrités, dont Sharon Stone, Viola Davis, Juliette Lewis ou encore Kate Hudson.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hilary Swank (@hilaryswank)

Une grossesse très désirée

L’actrice, qui est mariée à l’entrepreneur Philip Schneider depuis 2018, avait révélé être enceinte de jumeaux sur le plateau Good Morning America, le 5 octobre dernier.

«Je suis tellement heureuse de le partager avec vous et avec tous les États-Unis maintenant. C’est quelque chose que je voulais depuis longtemps : je vais être maman! (…) Je vais être maman, et pas seulement d’un bébé, mais de deux ! Je n’arrive pas à y croire», avait confié l’artiste américaine.

Cette dernière a gardé sa grossesse secrète durant les trois premiers mois, notamment sur le tournage de sa nouvelle série «Alaska Daily».

«Vous ne le dites pas pendant 12 semaines pour une certaine raison. Mais ensuite, votre ventre grossit, on va souvent aux toilettes et on mange beaucoup. Je suis sûre qu’il y a eu des conversations, et quand je reviendrai sur le plateau, les gens me diront: ‘’Oh, tout s’explique maintenant’’» a déclaré Hilary Swank lors d’une interview.

Crédit Photo : Hilary Swank / Instagram