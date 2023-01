Ces jumeaux présentent une particularité extrêmement rare, il y avait une chance sur un million ! 

C’est bien connu : les jumeaux fascinent le monde entier depuis la nuit des temps. Entre fantasmes et idées reçues, il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Pourtant, ces histoires incroyables de jumeaux se sont bel et bien produites.

Comme vous le savez probablement déjà, les jumeaux sont des individus issus d’une même grossesse gémellaire. Il existe deux types de jumeaux : les jumeaux monozygotes et les jumeaux dizygotes (faux jumeaux).

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces êtres qui ressemblent comme deux gouttes d’eau font l’objet de tous les fantasmes. Selon la croyance populaire, les jumeaux seraient dotés de super-pouvoirs, comme la télépathie. Toutefois aucune preuve scientifique n’atteste à ce jour cette théorie.

Les jumeaux peuvent avoir des pères différents

En revanche, des histoires extraordinaires de jumeaux se sont réellement produites dans le monde. C’est notamment le cas de cette mère de famille brésilienne qui a donné naissance en 2021 à des jumeaux de pères différents.

Ce phénomène scientifique extrêmement rare est connu sous le nom de superfécondation hétéro-parentale. Cette pathologie se déclare une fois sur un million, et fascine toujours autant les médecins.

Cet événement survient lorsque deux ovocytes de la mère sont fécondés par deux hommes différents. De son côté, la Brésilienne a eu des relations sexuelles avec deux partenaires au cours de la même journée. Aussi surprenant que cela puisse paraître, elle est tombée enceinte de ces deux derniers.

C’est un test ADN qui a révélé que les enfants n’avaient pas le même père. Cette situation invraisemblable est traitée avec humour dans le film «Jumeaux mais pas trop», avec Ahmed Sylla et Bertrand Usclat en têtes d’affiche.

C’est quoi des jumeaux de couleur de peau différente ?

Dans cette comédie jubilatoire, des frères jumeaux découvrent soudainement l'existence de l’autre à seulement 33 ans. Le hic ? L’un est blanc et l’autre est noir. Ces personnages sont en réalité des jumeaux mixtes.

Ce type de naissance est rarissime puisque «les couples mixtes qui attendent des jumeaux ont 1 chance sur 500 que leurs enfants naissent avec des couleurs de peau différentes», selon des recherches britanniques.

Et la femme brésilienne que nous citions plus haut n'est pas le seul exemple. En effet, ce phénomène s'est reproduit en avril dernier et c'est Chantelle Broughton, une femme originaire de Nottingham, en Angleterre, qui en a été l'actrice principale. Celle qui a un grand-père nigérian du côté de sa mère est mariée à un homme moitié Jamaïcain, moitié Écossais. Ensemble, ils ont donné naissance à des jumeaux mixtes.

En effet, le petit Ayon est venu au monde avec la peau claire et des yeux verts alors que sa soeur Azirah possède des yeux bruns et un teint plus foncé. Cette histoire nous rappelle à quel point l’héritage génétique peut faire des merveilles.

De leur côté, Ahmed Sylla et Bertrand Usclat incarnent des personnages qui vont apprendre à faire connaissance tout en apprivoisant leurs différences. À noter que «Jumeaux mais pas trop» sera disponible en DVD et VOD à partir du 26 janvier. Fous rires garantis !