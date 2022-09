« Où puis-je signer pour ressembler à ça à 50 ans ? », ces photos de l'incroyable physique de Mark Whalberg impressionnent les internautes

L’acteur et producteur de cinéma américain Mark Wahlberg a récemment créé l’événement sur les réseaux sociaux en partageant des photos de son corps.

Crédit : Mark Wahlberg / Instagram

Et pour cause, du haut de ses 51 ans, la star de Boogie Nights a impressionné son monde en publiant sur Instagram des photos montrant sa musculature particulièrement développée. Comme on pouvait s’en douter, il n'aura fallu que quelques minutes pour que les clichés fassent le tour de la toile et soient repris par de nombreux médias people. Vêtu d’un simple short bleu marine, l’acteur a pris la pose à travers 4 clichés qui n’ont pas fini de faire parler.

Ces derniers laissent notamment voir des biceps et des trapèzes très dessinés et surtout des abdos absolument impressionnants. Peu d’entre nous le savent mais Mark Wahlberg est passionné de sport en général et de musculation en particulier. Avec sa casquette d’entrepreneur, il a par exemple lancé Performance Inspired Nutrition, une gamme alimentaire protéinée dédiée aux sportifs, mais également une salle de sport nommée F45 Training.

Un corps qui enflamme le web

Les réactions des internautes et des fans de l’acteur, suivi par près de 20 millions de personnes sur Instagram, ne se sont pas fait attendre à la suite de la publication des photos. « Mark Wahlberg défie le processus de vieillissement » comment l’un d’entre eux. Un autre ajoute : « où puis-je signer pour ressembler à ça à 50 ans ? », et effectivement, il y a fort à parier que de nombreux hommes aimeraient avoir un tel corps à ce stade de leur vie.

