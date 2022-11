Elle réalise son rêve en enregistrant un album à 95 ans et remporte un Grammy Award

On dit souvent qu'il n'y a pas d'âge pour croire en ses rêves ! Et effectivement, certaines personnes les réalisent particulièrement tard. Angela Alvarez, 95 ans, est une chanteuse et compositrice d'origine cubaine qui, après avoir mis de côté son rêve de faire carrière dans le spectacle pendant des décennies, a finalement sorti son premier album en 2021. Aujourd'hui, elle vient de remporter le Grammy Award !

Angela Alvarez a grandi entourée de musique. « Quand j'étais enfant, j'avais deux tantes qui jouaient du piano et elles m'ont appris à chanter. Quand il y avait une réunion de famille, j'étais l'artiste. Elles me faisaient des robes et j'ai toujours aimé me produire » a-t-elle déclaré. Après avoir obtenu son diplôme, elle a confié à son père qu'elle voulait devenir chanteuse professionnelle, mais lui ne l’a pas entendu de cette oreille et le lui a interdit. Finalement, elle s’est mariée et a trouvé son bonheur en élevant ses quatre enfants.

La vie n’a été pas facile pour Angela, mais la musique a toujours été pour elle un moyen de s’évader du quotidien. Depuis le moment où elle a mis ses enfants dans un avion à destination des États-Unis afin qu'ils échappent à la montée du communisme tandis qu'elle restait à Cuba, jusqu'au moment où elle a quitté le pays et s'est demandée si elle reverrait un jour sa patrie, la musique l'a été là pour lui tenir compagnie et lui apporter du réconfort. Plus tard, elle a également dû faire face à la mort prématurée de son mari et de sa fille unique, tous deux victimes d'un cancer.

Au fil des années, ses enfants ont eu des enfants, et l'un de ses petits-enfants, Carlos José Alvarez, est devenu un producteur de musique. Et lorsqu'il a découvert que sa grand-mère avait écrit plus de 50 chansons au cours de sa vie, il a su qu'il fallait faire quelque chose. « Elle a sorti tous ces carnets et quand elle a commencé à me jouer les chansons, j'ai compris alors qu'elle était une artiste frustrée. Je ne savais pas ça d'elle. Je savais qu'elle savait chanter, qu'elle avait une voix incroyable, je savais qu'elle avait quelques chansons, mais je ne savais pas qu'elle était une artiste » a-t-il expliqué à CNN. Le petit-fils a appelé sa mamie, et lui a demandé si elle serait intéressée pour aller dans un studio et enregistrer ses chansons. « Et sa réponse a été 'Carlos, mon rêve est de quitter cette vie en sachant que d'une manière ou d'une autre, ma musique perdurera'. Et ce fut le début » a déclaré Carlos.

L'histoire extraordinaire d'Angela a même attiré l'attention de l'acteur Andy García, qui a décidé de devenir le producteur exécutif et le narrateur de « Miss Angela », un documentaire qui racontera la vie de cette femme étonnante et le processus d'enregistrement de son premier album de 15 chansons. Il l'a également invitée à apparaître dans le reboot 2022 du film « Father of the Bride ». «Son histoire m'a tout simplement époustouflé. Elle représente une génération, peut-être notre plus grande génération de Cubains» a expliqué l'acteur.

Réaliser son rêve à 95 ans

Le rêve aurait pu s’arrêter là, mais il a atteint de nouveaux sommets lorsqu'elle a été nommée pour un Grammy latin. Lors de la cérémonie, il a été annoncé qu'il y avait eu égalité entre AngelaAlvarez et la chanteuse mexicaine Silvana Estrada. En allant récupérer son prix sur scène, elle a prononcé un discours très touchant qui a fait couler des larmes à ses collègues musiciens : « je veux dédier ce prix à Dieu et à ma patrie bien-aimée, Cuba, que je n'oublierai jamais. Je veux aussi dire à ceux qui n'ont pas réalisé leur rêve que, même si la vie est difficile, il y a toujours une issue, et qu'avec de la foi et de l'amour, ils peuvent y arriver. Je vous le promets, il n'est jamais trop tard. »

Génial, n’est-ce pas ?