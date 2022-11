TOP 5 des jobs de rêves que rien au monde ne pourrait nous faire quitter

Vous en avez marre de votre métier ? Vos tâches sont répétitives et vous ne vous épanouissez pas dans votre environnement de travail ? Alors découvrez 5 jobs de rêve qui pourraient bien vous donner des envies de changement.

Après des années passées à occuper le même poste, vient souvent un moment d’introspection durant lequel chacun se demande s’il est bien à sa place et si l’herbe ne serait pas plus verte ailleurs. Ce phénomène, amplifié par la crise sanitaire, est plus présent chez les jeunes générations, souvent en quête de sens.

Au contraire, certains sont tellement sûrs d’avoir trouvé le meilleur job possible qu’ils sont prêts à tous les sacrifices pour y rester. C’est le cas du personnage incarné par Jérôme Commandeur dans le film “Irréductible”, un fonctionnaire accro à son petit confort (et on le comprend).

Alors que vous cherchiez votre futur emploi, où que vous ayez juste envie de découvrir des activités que vous ne soupçonniez pas, voici les 5 jobs de rêve que rien au monde ne pourrait nous faire quitter !

1. Gardien d’une île de rêve

Crédit : Pixabay

Vous avez peut-être déjà vu passer des annonces pour ces jobs sur les réseaux sociaux. Souvent à l’initiative des offices de tourisme locaux, elles consistent à recruter une ou plusieurs personnes qui auront pour mission de vivre sur une île et de veiller à son entretien. Il leur sera parfois demandé d’accueillir des touristes, de gérer un blog et de partager leur expérience pour accroître la popularité du lieu.

Récemment, c’était par exemple l’office du tourisme de l’île de Grand Basket, située au large de l’Irlande, qui recrutait deux personnes pour gérer la maison d’hôtes des lieux. Ces offres attirent souvent beaucoup de monde. Mais si vous êtes tentés, il vous faudra être capable de rester sur place pendant de longues périodes.

2. Baby-sitter pour pandas

Crédit : Pixabay

Amis des animaux, ce métier est fait pour vous. À l’initiative du centre de recherches et de protection des pandas chinois, il recrutait une personne pour jouer les nounous avec les ursidés noir et blanc.

La mission était simple, passer un an entouré de panda afin de les surveiller, s’en occuper, ou encore jouer avec eux. La personne sélectionnée devait avoir au moins 22 ans et bénéficier de connaissances sur ces adorables animaux.

3. Dormeur professionnel

Crédit : Pixabay

Si l’action n’est pas votre fort et que vous préférez passer votre temps à vous reposer, il y a aussi un métier pour vous. Il y a quelque temps, l’Institut de médecine et de physiologie spatiales de Toulouse recherchait en effet une personne pour… dormir.

En effet, pour étudier l’impact de la microgravité sur l’organisme humain, l’organisme cherchait un dormeur afin d’observer ce qu’il savait faire le mieux. Et si vous cherchez un autre emploi dans lequel vous prélasser, vous pouvez aussi devenir testeur de matelas.

4. Testeur de bonbons

Crédit : Pixabay

Les gourmands aussi ont droit au job de leur rêve, le testeur de bonbons. La preuve, Candy Funhouse, une entreprise de bonbons canadienne, est à la recherche de son nouveau CCO (“Chief Candy Officer”). Et sa mission est à la hauteur de l’intitulé de son poste.

Le professionnel en question devra ainsi goûter plus de 3500 produits par mois, mais aussi approuver l’inventaire de bonbons ou encore gérer la stratégie de l’entreprise en organisant des réunions. Oui, les bonbons, c’est du sérieux !

5. Ambassadeur du bonheur

Le boulot peut aussi être vecteur de voyage et de sourires. La preuve, Coca avait récemment lancé une offre d’emploi pour recruter 3 “ambassadeurs du bonheur”. Leur tâche était simple, voyager pendant 365 jours à travers 206 pays et interroger les gens pour découvrir ce qui les rendait heureux et partager les réponses sur les réseaux sociaux.

Cet emploi particulier n’était pas rémunéré, mais tous les frais étaient remboursés. De quoi voyager dans les meilleures conditions et passer la plus belle année de votre vie.Alors, lequel de ces emplois de rêve auriez-vous envie de décrocher ?

Alors, lequel de ces jobs de rêve vous a donné des envies de changement ? Si vous n'en avez pas eu assez, foncez regarder le film "Irréductible", dans lequel le héros est contraint d'occuper plusieurs emplois insolites, dont certains vous mettront des étoiles dans les yeux ! Irréductible, une comédie de Jérôme Commandeur, disponible dès maintenant en VOD.