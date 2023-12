Amiens : ces nouveaux sièges installés au cinéma Pathé vont vous épater

Une nouvelle salle de cinéma ultra-moderne ouvre ses portes à Amiens et nul doute qu'elle devrait ravir les fans du genre.

Les amateurs de films apprécient lorsqu'ils visionnent des longs métrages dans des salles modernes à la fois spacieuses et chaleureuses, où l'image et le son sont optimaux.

Rien de tel en effet qu'un écran et une sono du tonnerre pour passer un bon moment. Et si en plus les sièges sont confortables, le visionnage peut se transformer en une expérience unique.

C'est pourquoi certaines salles font peau neuve, en investissant dans de nouvelles technologies pour attirer un nouveau public. Une stratégie pertinente alors que les cinémas ont récemment fait l'objet d'une défiance de la part des spectateurs, quelque peu rebutés par les différentes affaires d'invasions de punaises de lits.

Le Pathé d'Amiens ouvre une salle de ciné au confort sans précédent

La société Pathé l'a très bien compris et a décidé d'agir en ce sens du côté d'Amiens (Somme).

Les cinéphiles amiénois seront ainsi ravis d'apprendre que le cinéma Pathé de la ville se modernise, afin de faire vivre une nouvelle expérience inoubliable aux spectateurs.

Situé en plein centre-ville, l'établissement s'est doté d'une salle premium tout confort avec des équipements de dernière génération. Proposant un son et une image proches de la perfection (avec un projecteur laser ultra-moderne, précise le site Pathé.fr), la salle dispose en outre d'une capacité de 181 fauteuils - dont 5 emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite - uniques en leur genre.

Inclinables, ces sièges plus larges qu'auparavant sont en effet... chauffants et offrent aux spectateurs un confort sans précédent, comme l'expliquent nos confrères du Courrier Picard. Que demander de plus ?

Crédit photo : iStock

Avec de telles améliorations, nul doute que le cinéma enregistrera une hausse de la fréquentation dans les semaines à venir. Pour essayer ces sièges, vous devrez débourser un supplément de 5 euros en plus du tarif habituel pour une place normale qui est vendue à 15,40 euros.

Ça donne envie, n'est ce pas ?