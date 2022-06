Pour les amateurs de films d'aventure, de thriller, de films de baston, de cascades en tout genre, de scènes de course poursuite, de boom, de fusillade, bref : de films d'action, voici une liste des 50 meilleurs films d'action (avec ou sans Jason Statham) à voir ou à revoir.

Des dizaines de films sortent au cinéma chaque semaine, des centaines de films sont disponibles sur les plateformes de streaming, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ etc, difficile de s'y retrouver, difficile de sélectionner. Si vous passez des heures à chercher quel film regarder sur la page d'accueil Netflix pour finir par vous endormir devant le générique, on est là pour vous aider, pour vous conseiller avec ce top 50 des meilleurs films d'action.

Si vous aimez les aventures, si vous aimez les thrillers, si vous aimez les films d'espionnages ou les policiers, sous-genres du film d'action. Si vous aimez aussi les films de super-héros et la science-fiction. Si vous aimez les cascades spectaculaires, les courses poursuites, les scènes des booms, les fusillades, les histoires de vengeance et les règlements de compte. Si vous aimez la tension et le suspens. Bref, si vous aimez les films d'action, vous êtes au bon endroit. On a fait pour vous la liste des 50 meilleurs films d'action à voir ou à revoir.

Des films cultes des années 1970, 1980, 1990, comme Die Hard avec le génialissime, l'extraordinaire, l'héroïque Bruce Willis, ou Matrix, avec Keanu Reeves et la scène mythique du choix entre la pilule rouge et la pilule bleu. Mais aussi des films plus récents : des blockbusters comme Fast & Furious au course poursuites démentes, des sagas incroyables comme la saga des Jason Bourne (coucou Matt Damon), de l'espionnage avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond… Que le meilleur. Vous n'avez plus qu'à piocher.

Les meilleurs films d'actions sortis dans les années 1970

ALIEN : LE HUITIÈME PASSAGER, de Ridley Scott

Meilleurs films : Alien : le huitième passager / Crédit : Alien, le huitième passager

Titre original : Alien

Date de sortie : 1979

Durée : 1h57

Genre : science-fiction, horreur-épouvante

Acteurs : Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

Pitch : Un vaisseau spatial perçoit une transmission non-identifiée comme un signal de détresse. Lors de son atterrissage, l'un des membres de l'équipage est attaqué par une mystérieuse créature.

Note IMBb : 8,5/10

MAD MAX, de George Miller

Meilleurs films : Mad Max / Crédit : Mad Max

Date de sortie : 1979

Durée : 1h33

Genre : action, thriller

Acteurs : Mel Gibson, Joanne Samuel

Pitch : Dans un monde autodestructeur, un policier australien est déterminé à mettre fin à la violence d'un gang de motards.

Note IMBb : 6,8/10

Disponible sur Amazon Prime Video.

Les meilleurs films d'actions sortis dans les années 1980

LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE, de Steven Spielberg

Meilleurs films : Les aventuriers de l'arche perdue / Crédit : Les aventuriers de l'arche perdue

Titre original : Raiders of the lost ark

Date de sortie : 1981

Durée : 1h55

Genre : action, aventure

Acteurs : Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman

Pitch : En 1936, l'archéologue Indiana Jones est engagé par le gouvernement américain pour trouve l'arche de l'alliance avant que les nazis ne l'utilisent pour ses pouvoirs extraordinaires.

Note IMBb : 8,4/10

RAMBO, de Ted Kotcheff

Meilleurs films : Rambo / Crédit : Rambo

Titre original : First Blood

Date de sortie : 1982

Durée : 1h33

Genre : action, thriller

Acteurs : Sylvester Stallone, Richard Crenna

Pitch : John Rambo, ancien béret vert, est poursuivant dans les montagne par un shérif et ses adjoint.

Note IMBb : 7,7/10

TERMINATOR, de James Cameron

Meilleurs films : Terminator / Crédit : Terminator

Titre original : The Terminator

Date : 1984

Durée : 1h47

Genre : science-fiction, épouvante-horreur

Acteurs : Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton

Pitch : Un Androïd de 2029 est envoyé en 1984 pour prendre la vie de Sarah Connor, serveuse dont le fils n'est pas encore né mais mènera l'humanité à une lutte contre les machines.

Note IMBb : 8,1/10

INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT, de Steven Spielberg

Meilleurs films : Indiana Jones et le temple maudit / Crédit : Indiana Jones et le temple maudit

Titre original : Indiana Jones and the temple of doom

Date de sortie : 1984

Durée : 1h58

Genre : action, aventures

Acteurs : Harrison Ford, Kate Capshaw

Pitch : En 1935, Indiana Jones débarque en Inde où il découvre un culte secret qui pratique l'esclavage et les sacrifices humains dans les catacombes d'un ancien palais.

Note IMBb : 7,5/10

ALIENS, LE RETOUR, de James Cameron

Meilleurs films : Aliens, le retour / Crédit : Aliens, le retour

Titre original : Aliens

Date de sortie : 1986

Durée : 2h17

Genre : science-fiction, horreur et épouvante

Acteurs : Sigourney Weaver, Carrie Henn, Michael Biehn

Pitch : Ellen Ripley est sauvée par une équipe de sauvetage après 57 ans ans de sommeil.

Note IMBb : 8,4/10

L'ARME FATALE, de Richard Donner

Meilleurs films : L'arme fatale / Crédit : L'arme fatale

Titre original : Lethal Weapon

Date de sortie : 1987

Durée : 1h50

Genre : action, thriller

Acteurs : Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey

Pitch : Deux flics que tout opposent doivent travailler en équipe pour attraper un gang de trafiquants de drogue.

Note IMBb : 7,6/10

PREDATOR, de John McTiernan

Meilleurs films : Predator / Crédit : Predator

Date de sortie : 1987

Durée : 1h47

Genre : action, science-fiction

Acteurs : Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers

Pitch : Une équipe de commandos en mission dans la jungle d'Amérique centrale se retrouve traquée par un guerrier extraterrestre.

Note IMBb : 7,8/10

PIÈGE DE CRISTAL, de John McTiernan

Meilleurs films : Die Hard / Crédit : Die Hard

Titre original : Die Hard

Date de sortie : 1988

Durée : 2h11

Genre : policier, thriller

Acteurs : Bruce Willis, Alan Rickman

Pitch : John McClane, policier de New York, tente de sauver son ex femme, prise en otage avec d'autres personne lors de la fête de Noël de son entreprise au Nakatomi Plaza, à Los Angeles.

Note IMBb : 8,2/10

INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE CROISADE, de Steven Spielberg

Meilleurs films : Indiana Jones et la dernière croisade / Crédit : Indiana Jones et la dernière croisade

Titre original : Indiana Jones and the last crusade

Date de sortie : 1989

Durée : 2h07

Genre : action, aventures

Acteurs : Harrison Ford, Sean Connery

Pitch : En 1938, Indiana Jones part à la recherche de son père (parti à la quête du Saint Graal) et se retrouve confronté au nazi d'Adolf Hitler.

Note IMBb : 8,2/10

THE KILLER, de John Who

Meilleurs films : The Killer / Crédit : The Killer

Titre original : Dip huet seung hung

Date de sortie : 1989

Durée : 1h51

Genre : action, policier

Acteurs : Chow Yun-Fat, Danny Lee, Sally Yeh

Pitch : Un assassin accepte un dernier job dans le but d'utiliser ses gains à un chanteur qu'il a rendu aveugle.

Note IMBb : 7,8/10

Les meilleurs films d'actions sortis dans les années 1990

TOTAL RECALL, de Paul Verhoeven

Meilleurs films : Total Recall / Crédit : Total Recall

Date de sortie : 1990

Durée : 1h53

Genre : action, aventure, science-fiction

Acteurs : Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone

Pitch : Un homme se voit contrait d'aller réellement sur Mars, alors qu'il devait s'y rendre virtuellement.

Note IMBb : 7,5/10

58 MINUTES POUR VIVRE, de Renny Harlin

Meilleurs films : 58 minutes pour vivre / Crédit : 58 minutes pour vivre

Titre original : Die Hard 2

Date de sortie : 1990

Durée : 2h04

Genre : Action, policier, thriller

Acteurs : Bruce Willis, William Atherton

Pitch : Des agents secrets prennent le contrôle de l'aeroport international de Dulles, à Washington. John McClane fait tout pour les arrêter.

Note IMBb : 7,1/10

TERMINATOR 2 : LE JUGEMENT DERNIER, de James Cameron

Meilleurs films : Terminator 2 : le jugement dernier / Crédit : Terminator 2 : le jugement dernier

Titre original : Terminator 2 : Judgement Day

Date de sortie : 1991

Durée : 2h17

Genre : action, science-fiction, thriller

Acteurs : Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong

Pitch : Un androïd (identique à celui du premier film) protège le fils de Sarah Connor d'un nouveau cyborg qui veut le faire disparaître.

Note IMBb : 8,6/10

À TOUTE ÉPREUVE, de John Who

Meilleurs films : À toute épreuve / Crédit : À toute épreuve

Titre original : Lat sau san taam

Date de sortie : 1992

Durée : 2h08

Genre : action, policier, thriller

Acteurs : Chow Yun-Fat, Tony Leung Chiu-Wai, Teresa Mo

Pitch : Un flic et un agent infiltré s'unissent pour arrêter un gang de malfrats.

Note IMBb : 7,7/10

DEMOLITION MAN, de Marci Brambilla

Meilleurs films : Demolition Man / Crédit : Demolition Man

Date de sortie : 1993

Durée : 1h55

Genre : action, science-fiction

Acteurs : Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock

Pitch : Un sergent de sécurité poursuit son vieil ennemi, sorti de sa cellule, dans une société futuriste non violente.

Note IMBb : 6,7/10

Disponible sur Netflix.

LÉON, de Luc Besson

Meilleurs films : Léon / Crédit : Léon

Date : 1994

Durée : 1h50

Genre : policier, drame

Acteurs : Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman

Pitch : Après le crime de sa famille, Matilda, 12 ans, est recueilli par Léon, assassin professionnel. Il lui apprend le métier d'assassin.

Note IMBb : 8,5/10

Disponible sur Amazon Prime Video.

SPEED, de Jan de Bont

Meilleurs films : Speed / Crédit : Speed

Date de sortie : 1994

Durée : 1h56

Genre : action, policier, thriller

Acteurs : Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock

Pitch : Un jeune policier doit empêcher une bombe d'exploser à bord d'un autobus, en maintenant la vitesse de celui-ci au-dessus de 50 miles/heures.

Note IMBb : 7,3/10

HEAT, de Michael Mann

Meilleurs films : Heat / Crédit : Heat

Date de sortie : 1995

Durée : 2h50

Genre : policier, drame, thriller

Acteurs : Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer

Pitch : Un groupe de braqueurs de banque professionnels est traqué par les forces de l'ordre après avoir, sans le savoir, laisser un indice lors du dernier vol.

Note IMBb : 8,3/10

Disponible sur Netflix.

UNE JOURNÉE EN ENFER, de John McTiernan

Meilleurs films : Une journée en enfer / Crédit : Une journée en enfer

Titre original : Die Hard with a vengeance

Date de sortie : 1995

Durée : 2h08

Genre : Action, policier, thriller

Acteurs : Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson

Pitch : Un terroriste allemand annonce à John McClane sont intention de braquer la Réserve Fédérale à New York. Le policier, avec l'aide d'un propriétaire de magasin à Harlem, tentent de l'en empêcher.

Note IMBb : 7,6/10

MISSION : IMPOSSIBLE, de Brian De Palma

Meilleurs films : Mission : impossible / Crédit : Mission : Impossible

Date de sortie : 1996

Durée : 1h50

Genre : action, thriller

Acteurs : Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart

Pitch : Un agent américain, soupçonné à tort de trahison, doit découvrir le véritable espion, sans l'aide de la CIA.

Note IMBb : 7,1/10

Disponible sur Amazon Prime Video.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT, de Luc Besson

Meilleurs films : Le cinquième élément / Crédit : Le cinquième élément

Titre original : The fifth element

Date de sortie : 1997

Durée : 2h06

Genre : action, science-fiction

Acteurs : Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman

Pitch : Dans le futur, un chauffeur de taxi devient sans le vouloir la figure centrale de la recherche d'une arme cosmique à distance.

Note IMBb : 7,6/10

Disponible sur Amazon Prime Video.

ARMAGEDDON, de Michael Bay

Meilleurs films : Armageddon / Crédit : Armageddon

Date de sortie : 1998

Durée : 2h31

Genre : action, catastrophe

Acteurs : Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck

Pitch : Après avoir découvert qu'un astéroïde de la taille du Texas aurait une impact sur la Terre dans moins d'un mois, la NASA recrute une équipe pour sauver la planète.

Note IMBb : 6,7/10

MATRIX, de Lilly et Lana Wachowski

Meilleurs films : Matrix / Crédit : Matrix

Titre original : The Matrix

Date de sortie : 1999

Durée : 2h16

Genre : action, science-fiction, arts martiaux

Acteurs : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Pitch : Un pirate informatique découvre grâce à des résistants la vraie nature de sa réalité et son rôle à jouer dans la bataille contre la matrice.

Note IMBb : 8,7/10

Les meilleurs films d'actions sortis dans les années 2000

GLADIATOR, de Ridley Scott

Meilleurs films : Gladiator / Crédit : Gladiator

Date de sortie : 2000

Durée : 2h35

Genre : action, aventure, peplum

Acteurs : Russel Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen

Pitch : Un ancien général romain cherche à se venger de l'empereur corrompu qui a assassiné sa famille et l'a condamné à l'esclavage.

Note IMBb : 8,5/10

Disponible sur Netflix et Amazon Prime Video.

FAST AND FURIOUS, de Rob Cohen

Meilleurs films : Fast & Furious / Crédit : Fast & Furious

Titre original : The fast and the Furious

Date de sortie : 2001

Durée : 1h46

Genre : action, policier

Acteurs : Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez

Pitch : Policier de Los Angeles, Brian O'connor tombe amoureux du monde de la course de voiture de rue. Monde dans lequel il s'infiltre pour surveiller.

Note IMBb : 6,8/10

Disponible sur Amazon Prime Video.

LA MÉMOIRE DANS LA PEAU, de Doug Liman

Meilleurs films : La mémoire dans la peau / Crédit : La mémoire dans la peau

Titre original : The Bourne identity

Date : 2002

Durée : 1h59

Genre : action, thriller

Acteurs : Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper

Pitch : Blessé par balles et amnésique, Jason Bourne, tente de retrouver la mémoire, tout en essayant d'échapper à des assassins.

Note IMBb : 7,9/10

Disponible sur Netflix.

LE TRANSPORTEUR, de Louis Leterrier et Corey Yuen

Meilleurs films : Le transporteur / Crédit : Le transporteur

Date de sortie : 2002

Durée : 1h31

Genre : action, policier, thriller

Acteurs : Jason Statham, Shu Qi, Matt Schulze

Pitch : Frank Martin, qui « transporte » des colis pour des clients inconnus, doit convoyer un colis plutôt « remuant ».

Note IMBb : 6,8/10

MATRIX RELOADED, de Lilly et Lana Wachowski

Meilleurs films : Matrix reloaded / Crédit : Matrix reloaded

Titre original : The Matrix reloaded

Date de sortie : 2003

Durée : 2h18

Genre : action, science-fiction

Acteurs : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Pitch : Neo et les rebelles ont 72 heures avant que les sentinelles ne découvrent Sion et la détruisent.

Note IMBb : 7,2/10

KILL BILL : VOLUME 1, de Quentin Tarantino

Meilleurs films : Kill Bill : volume 1 / Crédit : Kill Bill : volume 1

Titre original : Kill Bill : Vol. 1

Date de sortie : 2003

Durée : 1h51

Genre : action, arts martiaux

Acteurs : Uma Thurman, Lucy Liu

Pitch : Une ancienne assassine se réveille du coma après quatre ans et décide de retrouver et de mettre fin à la vie des meurtriers qui l'ont trahie.

Note IMBb : 8,2/10

KILL BILL : VOLUME 2, de Quentin Tarantino

Meilleurs films : Kill Bill : volume 2 / Crédit : Kill Bill : volume 2

Titre original : Kill Bill : Vol. 2

Date de sortie : 2004

Durée : 2h17

Genre : action, arts martiaux

Acteurs : Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen

Pitch : La mariée poursuit sa quête de vengeance contre son ancien chef, Bill.

Note IMBb : 8,0/10

LA M*RT DANS LA PEAU, de Paul Greengrass

Meilleurs films : La m*rt dans la peau / Crédit : Distribiteur de film Allociné

Titre original : The Bourne supremacy

Date de sortie : 2004

Durée : 1h48

Genre : action, thriller

Acteurs : Matt Damon, Franka Potente, Joan Allen

Pitch : Jason Bourne, accusé de l'échec d'une opération de la CIA, est contraint de reprendre sa vie d'assassin pour survivre.

Note IMBb : 7,7/10

Disponible sur Netflix.

CASINO ROYALE, de Martin Campbell

Meilleurs films : Casino Royale / Crédit : Casino Royale

Date de sortie : 2006

Durée : 2h24

Genre : action, aventure, thriller

Acteurs : Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen

Pitch : Première mission pour James Bond : battre un banquier terroriste au poker au Montenegro.

Note IMBb : 8,0/10

HYPER TENSION, de Mark Neveldine et Brian Taylor

Meilleurs films : Hyper tension / Crédit : Hyper tension

Titre original : Crank

Date : 2006

Durée : 1h23

Genre : action, thriller, drame

Acteurs : Jason Statham, Amy Smart

Pitch : L'assassin professionnel chef Chelios apprend que son rival lui a injecté un poison qui le tuera si son rythme cardiaque baisse.

Note IMBb : 6,9/10

LA VENGEANCE DANS LA PEAU, de Paul Greengrass

Meilleurs films : La vengeance dans la peau / Crédit : La vengeance dans la peau

Titre original : The Bourne ultimatum

Date de sortie : 2007

Durée : 1h55

Genre : action, thriller

Acteurs : Matt Damon, Edgar Ramirez, Joan Allen

Pitch : Poursuivi par un officier de la CIA, Jason Bourne tente d'en savoir plus sur son passé d'assassin.

Note IMBb : 8,0/10

Disponible sur Netflix.

300, de Zack Snyder

Meilleurs films : 300 / Crédit : 300

Date de sortie : 2007

Durée : 1h57

Genre : action, fantastique

Acteurs : Gerard Butler, Lena Headey, Dominic West

Pitch : Le roi Leonidas de Spartes et 300 hommes combattent les Perses à Thermopyles, en 480 avant Jésus Christ.

Note IMBb : 7,6/10

Disponible sur Netflix.

THE DARK KNIGHT : LE CHEVALIER NOIR, de Christopher Nolan

Meilleurs films : The dark knight : le chevalier noir / Crédit : The dark knight : le chevalier noir

Titre original : The Dark Knight

Date de sortie : 2008

Durée : 2h32

Acteurs : Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

Genre : action, policier, thriller

Pitch : Le Joker débarque à Gotham City, ville de Batman.

Note IMBb : 9,0/10

Disponible sur Netflix et Amazon Prime Video.

TAKEN, de Pierre Morel

Meilleurs films : Taken / Crédit : Taken

Date de sortie : 2008

Durée : 1h25

Genre : action, thriller

Acteurs : Lian Neeson, Maggie Grace, Leland Orser

Pitch : Un agent de la CIA à la retraite part à la recherche de sa fille, enlevée lors de ses vacances à Paris.

Note IMBb : 7,8/10

Les meilleurs films d'actions sortis dans les années 2010

KICK-ASS, de Matthew Vaughn

Meilleurs films : Kick Ass / Crédit : Kick Ass

Date de sortie : 2010

Durée : 1h57

Genre : action, comédie, super-héros

Acteurs : Aaron Taylor-Johnson, Chloë Grace Moretz, Nicolas Cage

Pitch : Le lycéen Dave Lizewski décide de devenir un super-héros, même s'il n'a pas de pouvoir.

Note IMBb : 7,6/10

EXPENDABLES : UNITÉ SPÉCIALE, de Sylvester Stallone

Meilleurs films : Expendables : unité spéciale / Crédit : Expendables : unité spéciale

Titre original : The expendables

Date de sortie : 2010

Durée : 1h43

Genre : action, aventure

Acteurs : Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li

Pitch : Un agent de la CIA embauche une équipe de mercenaires pour éradiquer un dictateur latin et un agent renégat de la CIA.

Note IMBb : 6,4/10

Disponible sur Amazon Prime Video.

INCEPTION, de Christopher Nolan

Meilleurs films : Inception / Crédit : Inception

Date de sortie : 2010

Durée : 2h28

Genre : action, science-fiction, thriller

Acteurs : Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page

Pitch : Rêve ou réalité ? Une nouvelle technique de partage de rêves permet de se retrouver dans les rêves.

Note IMBb : 8,8/10

Disponible sur Netflix.

MISSION : IMPOSSIBLE, PROTOCOLE FANTÔME, de Brad Bird

Meilleurs films : Mission : impossible - protocole fantôme / Crédit : Mission : impossible - protocole fantôme

Titre original : Mission : Impossible, Ghost protocol

Date : 2011

Durée : 2h12

Genre : action, thriller

Acteurs : Tom Cruise, Paula Patton, Simon Pegg

Pitch : L'agence Mission Impossible, impliquée dans un attentat terroriste au Kremlin, ferme. Ethan Hunt et son équipe douve sauver la réputation de leur organisation.

Note IMBb : 7,4/10

Disponible sur Amazon Prime Video.

SKYFALL, de Sam Mendes

Meilleurs films : Skyfall / Crédit : Skyfall

Date de sortie : 2012

Durée : 2h23

Genre : action, aventure, thriller

Acteurs : Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem

Pitch : James Bond doit détruire la menace qui plane sur le MI6.

Note IMBb : 7,8/10

AVENGERS, de Joss Whedon

Meilleurs films : Avengers / Crédit : Avengers

Titre original : The Avengers

Date de sortie : 2012

Durée : 2h23

Genre : action, science-fiction, super-héros

Acteurs : Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson

Pitch : Les plus grands héros de la terre s'unissent pour vaincre Loki et ses hommes.

Note IMBb : 8,0/10

JOHN WICK, de Chad Stahelski et David Leitch

Meilleurs films : John Wick / Crédit : John Wick

Date de sortie : 2014

Durée : 1h41

Genre : action, thriller, policier

Acteurs : Keanu Reeves, Willem Dafoe, Michael Nyqvist

Pitch : Un ancien tueur à gage sort de sa retraite pour retrouver les gangsters qui ont tué son chien.

Note IMBb : 7,4/10

EDGE OF TOMORROW, de Doug Liman

Meilleurs films : Edge of tomorrow / Crédit : Edge of tomorrow

Date de sortie : 2014

Durée : 1h53

Genre : action, aventure, science-fiction

Acteurs : Tom Cruise, Emily Blunt

Pitch : Un soldat combattant des extraterrestres revit sans cesse la même journée, qui recommence à chaque fois qu'il meurt.

Note IMBb : 7,9/10

Disponible sur Netflix.

MAD MAX : FURY ROAD, de George Miller

Meilleurs films : Mad Max : Fury Road / Crédit : Mad Max : Fury Road

Date de sortie : 2015

Durée : 2h00

Genre : action, aventure

Acteurs : Tom Hardy, Charlize Theron

Pitch : Dans un monde post-apocalyptique, une femme se rebelle contre un dirigeant tyrannique avec un groupe de prisonnière et un vagabond nommé Max.

Note IMBb : 8,1/10

Disponible sur Netflix et Amazon Prime Video.

FAST AND FURIOUS 7, de James Wan

Meilleurs films : Fast & Furious 7 / Crédit : Fast & Furious 7

Titre original : Furious 7

Date de sortie : 2015

Durée : 2h17

Genre : action, policier

Acteurs : Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jason Statham

Pitch : Deckard Shaw cherche à se venger de Dominic Toretto et de sa famille pour son frère dans le coma.

Note IMBb : 7,1/10

Disponible sur Amazon Prime Video.

MISSION : IMPOSSIBLE, FALLOUT, de Christopher McQuarrie

Meilleurs films : Mission : impossible - Fallout / Crédit : Mission : impossible - Fallout

Date de sortie : 2018

Durée : 2h28

Genre : action, thriller

Acteurs : Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson

Pitch : Ethan Hunt et l'équipe de Mission impossible sont lancé dans une course contre la montre à la suite de l'échec d'une mission.

Note IMBb : 7,7/10

Disponible sur Amazon Prime Video.