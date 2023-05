Andie MacDowell assume ses cheveux gris, contre l'avis de son agent, et devient la coqueluche du Festival de Cannes

Montée des Marches de L’ÉTÉ DERNIER de CATHERINE BREILLAT

-

Red Steps of L’ÉTÉ DERNIER (LAST SUMMER) by CATHERINE BREILLAT

Avec/With Andie MacDowell, Katherine Langford, Felix Lefebvre, Delphine Deloget, Virginie Efira#Cannes2023 #Compétition #OfficialSelection pic.twitter.com/Zkyl5Uzli7