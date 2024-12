Ménélik, L5, Billy Crawford... Le Do You Remember Festival revient pour une nouvelle édition en 2025

Suite au succès de la première édition, le Do You Remember Festival revient l’été prochain à Taverny, dans le Val d’Oise, avec une nouvelle programmation haute en couleurs. Des noms phares des années 90, dont des artistes internationaux, sont déjà prévus comme Ménélik, les L5, Billy Crawford ou encore les 3T.

Avis aux nostalgiques de la musique urbaine des années 90 ! Le festival préféré de ton artiste préféré prépare son retour une seconde édition à l’été 2025. Contrairement à la première édition, qui s’était déroulée sur deux jours, elle se déroulera cette fois-ci sur trois jours au parc François Mitterrand, à Taverny, dans le Val d’Oise.

L’an dernier, les festivaliers ont pu retomber dans leur jeunesse avec des artistes qui ont marqué les années 90 et 2000. On y retrouvait notamment les Neg’ Marrons, Craig David, Magic System, Eve, Leslie, Larusso, Faudel, Nuttea ou encore K-Reen pour ne citer qu’eux.

Crédit photo : MJC Production

Fort d’un engouement incroyable, les organisateurs ont donc décidé de remettre le couvert pour l’été prochain, les 4, 5 et 6 juillet 2025. La billetterie est déjà ouverte sur le site internet du festival et une grande partie de la programmation a déjà été dévoilée.

Une programmation pour tous les nostalgiques

Une chose est sûre : il y en aura pour tous les goûts. Pour les fans de rap français, vous retrouverez notamment Ménélik, Arsenik, Factor X, Lord Kossity ou encore Def Bond. Les aficionados de la pop pourront redécouvrir les plus grands tubes de Billy Crawford, Ophélie Winter ou encore les L5.

Les férus de R’n’b seront également servis avec Matt Houston, Willy Denzey, Humphrey et Lynnsha, entre autres. Sans oublier les artistes internationaux comme les 3T, Bobby V, Shola Ama ou encore Brick & Lace. Il y en aura aussi pour les amoureux de zouk avec Thierry Cham, Slaï et Lylah du groupe Les Déesses.

Sans même connaître le line-up, plus de 2000 personnes avaient déjà acheté leur précieux sésame. Alors maintenant que certains noms sont déjà sortis, les places vont certainement partir comme des petits pains, même si la programmation n’est pas encore complète. Il faudra faire vite pour réserver vos billets sur le site du festival Do You Remember, où vous pourrez retrouvez toutes les informations nécessaires.