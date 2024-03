Après Barbie, Margot Robbie veut adapter un jeu vidéo très populaire en film

Sul sul ! Après avoir produit le film Barbie, Margot Robbie souhaite créer un nouveau long-métrage basé sur un célèbre jeu vidéo : les Sims.

Sorti en juillet 2023, le film Barbie a connu un immense succès en générant 1,36 milliard de dollars de recettes à travers le monde. Produit par Margot Robbie, ce film a particulièrement plu aux fans de l’univers de Barbie, qui ont retrouvé tous les codes de leurs personnages préférés.

Après ce succès au box-office, Margot Robbie ne compte pas s’arrêter là puisqu’elle envisage de produire un nouveau film adapté d’un jeu vidéo très populaire : les Sims. Avec plus de 200 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, il s’agit de l’une des franchises les plus lucratives de l’histoire du jeu vidéo.

Les Sims adaptés en film

Ce film basé sur les Sims sera produit par LuckyChap, la société de production de Margot Robbie, aux côtés d’Electronic Arts, la société qui conçoit ces jeux vidéo depuis près de 20 ans. Le film sera réalisé et coécrit par Kate Herron - qui était aux commandes de la première saison de Loki - laquelle sera épaulée par Briony Redman.

Crédit photo : Electronic Arts

Pour le moment, aucune information n’a été dévoilée sur le scénario du film et il est difficile de se projeter tant l’univers des Sims est sans limite. Tout comme Barbie, ce sont les joueurs qui créent leurs propres histoires et les possibilités sont illimitées. En plus de cela, des extensions ont été créées durant ces vingt dernières années afin d’enrichir le jeu… et le long-métrage.

Le casting du film n’a pas encore été dévoilé et nous ne savons pas si Margot Robbie sera de la partie, comme ce fut le cas pour Barbie. Il faudra faire preuve de patience pour en savoir plus sur ce projet, ainsi que sur sa date de sortie.