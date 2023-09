Les Sims 5 : surprise, le jeu sera totalement gratuit dès sa sortie !

Voilà une nouvelle qui va ravir les fans des Sims : dès sa sortie, le jeu vidéo Les Sims 5 pourra être téléchargé gratuitement.

Cela fait maintenant huit ans que les fans des Sims attendent des nouveautés. Pour leur plus grand plaisir, le jeu Les Sims 5 est en développement et quelques détails ont été délivrés par Electronic Arts. Ce mardi 12 septembre, la société a dévoilé deux grandes nouvelles qui risquent de ravir les fans et d’accentuer leur impatience.

Comme l’a affirmé Electronic Arts, le jeu Les Sims 5 sera gratuit dès sa sortie. Tous les joueurs pourront le télécharger gratuitement pour explorer le nouveau monde. Cette annonce est une vraie nouveauté pour la franchise qui, depuis des années, fait payer le jeu de base et toutes les extensions qui permettent d’enrichir sa partie.

“Dès que le jeu sera prêt et disponible, tout le monde pourra commencer à jouer et à explorer sans abonnement”, a affirmé Electronic Arts.

Jouer aux Sims 5 gratuitement

Comme on peut s’en douter, si la version de base du jeu sera gratuite, il sera possible de personnaliser son aventure avec des extensions payantes. En plus de cette nouveauté, une autre annonce a ravi les fans puisqu’un mode multijoueur sera accessible dans Les Sims 5.

Crédit photo : Electronic Arts

“Nous voulons que ce soit vraiment facile d’inviter quelqu’un à jouer ou de rejoindre le jeu et de découvrir des caractéristiques, histoires et défis inédits”, a expliqué Electronic Arts.

Ainsi, il sera possible de partager son histoire avec ses amis et de découvrir de nouvelles facettes du jeu. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été dévoilée. Le jeu est toujours en développement et il faudra faire preuve de patience pour découvrir toutes ces nouveautés.