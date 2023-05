Avatar 2 : date de sortie, trailer, casting, résumé, suite...

Avatar 2 est diffusé dans les salles de cinéma depuis le 14 décembre 2022. Découvrez toutes les informations relatives à ce long métrage à succès.

Date de sortie Avatar 2

Légende : Jake Sully et Neytiri au bord d’une falaise Crédit : Allociné

Avatar: la voie de l’eau est un film sorti 13 ans après le premier opus datant de 2009. Pour rappel, ce dernier a connu le plus grand succès de l’histoire du box-office avec 2 847 milliards de dollars collectés à travers le monde. Il était donc normal que James Cameron, le réalisateur, donne suite à ce succès avec Avatar 2.

James Cameron débute le chantier du second volet en 2010 pour une sortie prévue en 2014. Les technologies nécessaires et les ajouts narratifs vont reporter cette échéance. Le tournage débute en Californie en 2017. Toutes les scènes mettant en avant Na’vi sont intégralement bouclées à la fin de l’année2018. La suite d’Avatar est achevée 4 ans après la dernière version du script.

Tout comme la première version, ce long métrage affiche un succès fulgurant. Après 2 semaines au cinéma, il affiche déjà une recette de plus d’un milliard. Malgré une date de sortie repoussée à plusieurs reprises, Avatar : la voie de l’eau aura été un film très attendu par le public.

Ce blockbuster est sorti en VOD au mois de mars 2023 pour toutes les plateformes payantes telles qu’Apple TV et Amazon Prime. Aucune sortie en Blu-ray n’est visible à l’horizon, et les abonnés de la chaîne Disney + ont dû attendre leur tour. Depuis sa sortie, le film a déjà engrangé plus de 2,2 milliards de dollars.

L’équipe de choc derrière Avatar 2

Légende : L’équipe d’Avatar 2 en plein tournage dans une piscine Crédit : Allociné

À la tête du film se trouve le producteur et scénariste James Cameron. Ilest aussi à l’origine de plusieurs longs métrages de renom tels que Titanic, Abyss ainsi que Terminator1 et 2. Il est accompagné de sonco scénariste Josh Friedman qui a contribué à la réalisation de plusieurs films à l’instar de Snowpiercer (le Transperceneige) et Foundation.

Pour parvenir à ses fins, le réalisateur a refait équipe avec l’un de ses partenaires de longue date, le producteur John Landau. Ce dernier l’a notamment accompagné pour la réalisation de Titanic en 1997.

Le compositeur Simon Franglen a pris la relève pour la conception de la musique du film. La photographie a été confiée à Russell Carpenter qui a déjà collaboré avec James Cameron sur Titanic et True Lies.

Quant aux effets spéciaux, ils sont l’œuvre de la même société : la Weta FX, anciennement appelée Weta Digital. Cette même entreprise s’est occupée de l’intégralité des effets spéciaux du blockbuster Seigneur des anneaux.

Le casting pour Avatar : la voie de l’eau

Légende : Les jeunes acteurs de la suite «La voie de l’eau» Crédit : Allociné

Les acteurs principaux de la première suite sont tous présents dans Avatar 2, à l’exception de quelques nouveaux visages. Entre autres, l’affiche compte Kate Winslet qui a joué dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind et Titanic. Le casting comprend également Michelle Yeoh que l’on a pu voir dans Shang-Chi et Tigre et Dragon. Puis, Edie Falco qui a joué dans Nurse Jackie et Les Soprano.

Avec Avatar 2, les spectateurs assistent également au retour de l’actrice Sigourney Weaver et de l’intrépide Stephen Lang dont les personnages sont morts à la fin de la première suite. La répartition des rôles se fait comme suit pour le film :

Zoe Saldana : Neytiri

Sam Worthington : Jake Sully

Sigourney Weaver : Kiri

Kate Winslet : Ronal

Oona Chaplin : Varang

Giovanni Ribisi : Parker Selfridge

Edie Falco : General Ardmore

Stephen Lang : Miles Quaritch

Jemaine Clement : Dr. Ian Garvin

Jamie Flatters : Neteyam

Britain Dalton : Lo'ak

Joel David Moore : Norm Spellman

C.H. Pounder : Mo'at

Keston Jones : Va'ru

Bailey Bass : Tsireya

Cliff Curtis : Tonowari

Chloe Coleman : Jeune Lo'ak

Duane Evans Jr. : Rotxo

Jack Champion : Miles "Spider" Socorro

Brendan Cowell : Scoresby

Matt Gerald : Corporal Lyle Wainfleet

Parmi les acteurs se trouvent 7 enfants qui incarnent 7 jeunes dans les suites. Malgré leur jeune âge, les enfants ont su démontrer leur professionnalisme. Ils ont notamment appris à nager sous l’eau en apnée durant 4 minutes. Leurs personnages jouent un rôle essentiel au cœur de l’intrigue.

Kate Winslet, quant à elle, bat tous les records en parvenant à tourner des scènes en apnée durant 7 minutes. Elle endosse le rôle de Ronal, la compagne de Tonowari qui n’est autre que le chef du clan des Metkayina. L’actrice rejoint de nouveau le réalisateur sur les plateaux de la voie de l’eau 25 ans après le tournage de l’emblématique Titanic.

Turkitey, la cadette de Neytiri et de Jake est jouée par la jeune actrice Trinity Bliss. Âgée de 13 ans, elle est née au moment où la première partie de la suite est sortie en salle. Dans le film, elle incarne une jeune enfant attachante et téméraire qui veut continuellement être auprès de ses grands frères.

Avatar 2 en quelques mots

Légende : Jake Sully et Neytiri affrontant avec leur allié Crédit : Allociné

Dans Avatar, James Cameron et son équipe transportent les spectateurs en l’an2154. L’armée appelle Jake Sully, ancien marine, pour remplacer son jumeau qui a trépassé en tant que pilote d’Avatar. Une fois sur la planète Pandora, que les humains convoitent pour ses ressources, il va finir par s’unir aux natifs, les Na’vis, pour résister à l’invasion terrienne.

Finalement, Sully va tomber amoureux de la guerrière Neytiri, apprivoiser le Leonopteryx et recevoir le titre de Toruk Makto. Par la même occasion, il réussit également à unir la faune et les tribus de Pandora contre les êtres humains. À la fin de la bataille finale, les hommes sont perdants et contraints de revenir sur Terre, excepté quelques scientifiques. C’est alors que Jake Sully décide d’abandonner son corps d’humain afin de transférer irrémédiablement son esprit à l’intérieur de son avatar Na’vi.

Avatar : La voie de l’eau débute avec l’histoire de Sully et sa famille (Jake et Neytiri ainsi que leur enfant). Les premières scènes relatent les soucis qui les poursuivent et les efforts qu’ils doivent fournir pour assurer leur sécurité. Le réalisateur James Cameron met en avant les défis qu’ils doivent relever pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Un blockbuster mêlant la réalité à la fiction

Légende : Une jeune actrice de la suite «La voie de l’eau» Crédit : Allociné

Pour cette suite d’Avatar, James Cameron et son équipe ont déployé des technologies impressionnantes et révolutionnaires. Les somptueux décors du film sont le fruit d’un travail de longue haleine et affichent l’engagement écologique du réalisateur. Il utilise l’art cinématographique pour inciter les gens à être plus respectueux de la nature en mettant en avant la beauté des fonds marins.

James Cameron et ses collaborateurs repoussent le photoréalisme d’un cran avec une eau aussi vraie que nature. La motion capture est exploitée de façon optimale pour le tournage des scènes sous l’eau, ce qui ne pouvait pas se faire auparavant.

Les caméras et les combinaisons ont été améliorées pour accroître la performance des acteurs. Au cours d’une interview, le réalisateur a aussi dévoilé l’utilisation de jet packs sous-marins pour les déplacements sous l’eau. L’exploit visuel est incontestable et a surpris tous les fans de la première version de la suite.

Avatar 2 : un film à gros budget

Légende : Une scène épique du blockbuster Avatar 2 Crédit : Allociné

Le décalage entre les effets visuels de la première version du film et les suites de 2022 saute aux yeux.

Toutes les exigences technologiques imposées pour la conception de cette suite ont exigé un budget avoisinant 1 milliard de dollars. Un consensus avec le gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour la suite du tournage a nécessité que James Cameron attribue un budget de 410 millions de dollars à diverses activités de production. Cette somme a entre autres servi à la location d’une partie du matériel, à l’hébergement des acteurs et au recrutement d’extras.

La recherche et le développement ont nécessité une enveloppede plus de 300 millions de dollars. La somme d’argent dépensée pour le tournage d’Avatar 2 est démesurée étant donné qu’il a fallu tout tourner en même temps. Certains analystes affirment que le film a nécessité plus de 600 millions de dollars en R&D.

Toutefois, ces dépenses ont vite été compensées étant donné que ce long métrage a permis à James Cameron et ses collaborateurs d’obtenir 148 millions de vues en 24 heures. Les millions et les années dépensés pour le tournage du film n’ont pas été vains. Le public a été au rendez-vous dès la sortie du trailer ou la bande-annonce.

Les premières critiques sur la suite

Légende : Splendide paysage de la suite Avatar 2 Crédit : Allociné

La pression a été énorme pour James Cameron et son équipe de tournage étant donné qu’il a fallu attendre dix ans après le premier long métrage pour sortir la Voie de l’eau. Cependant, les avis sont tous élogieux par rapport à leur film de science-fiction. L’intrigue haletante de l’histoire, les impressionnants effets spéciaux et la beauté visuelle ont laissé les journalistes sans voix. D’ailleurs, ces derniers sont unanimes sur le fait que le long métrage affiche un visuel époustouflant.

Le cinéaste Guillermo del Toro ne cesse d’émettre des propos élogieux par rapport à la suite de la fiction. Selon lui, la production a su proposer de somptueuses images et de puissantes émotions dans chaque scène. La sortie au box-office est un véritable tremplin pour toute l’équipe derrière l’histoire de Jake Sully et Neytiri. Rien qu’en France, le blockbuster a affiché près de 13,3 millions d’entrées. Cet opus est en course pour faire partie des meilleurs films à budget.

Les 13 ans de tournage n’ont pas été vains, car le consensus général concernant le film laisse sans voix. Erik Davis, le représentant du site Fandango, n’a pas hésité à dire qu’Avatar : la voie de l’eau offre une expérience viscérale et captivante. Selon ses confrères, le travail du réalisateur et de ses collaborateurs est un exemple pour les autres cinéastes.