L'actrice la plus riche du monde possède une fortune de 3 milliards de dollars, mais peu de gens la connaissent

Cette actrice est la plus riche au monde et même les plus grands noms ne peuvent la battre sur le plan financier. Qui est-elle ?

L’acteur le plus riche du monde n’est pas celui que vous croyez. Vous pensez certainement à Tom Cruise, George Clooney ou Dwayne Johnson. Vous avez tout faux, puisque l’acteur le plus riche du monde est en fait une actrice.

Vous la connaissez peut-être car il s’agit de Jami Gertz. Beaucoup moins populaire aujourd'hui, l’Américaine a surtout fait ses armes entre les années 1980 et les années 2000. On l’a vue dans Moins que zéro avec Robert Downey Jr, Génération perdue au côté de Kiefer Sutherland ou encore Twister, le film catastrophe avec des tornades. Mais également du côté du petit écran dans Friends et Seinfeld.

Pourtant, depuis le début des années 2000, Jami Gertz est de plus en plus discrète sur nos écrans. Ce qui ne l’a pas empêchée de devenir l’actrice la plus riche au monde.

Des investissements dans le sport, notamment la NBA

Jami Gertz dans Génération perdue. Crédit photo : Warner bros.

En 2023, le site NME déclarait que l’actrice possédait une fortune estimée à 3 milliards de dollars. C’est plus que Jennifer Lopez et même Taylor Swift ! L’actrice est mariée depuis 1989 à l'homme d'affaires Tony Rossler qui a fondé la société de gestion Apollo Global Management un an plus tard.

Selon Forbes, Tony Ressler aurait une fortune estimée à 10,5 milliards de dollars. Ensemble, le couple a investi dans la franchise de basket des Atlanta Hawks en NBA mais aussi de l’équipe de baseball régionale des Milwaukee Beavers.

Jamie Gertz et son mari Tony Rossler. Crédit photo : Getty images

Par ailleurs, Jami Gertz est restée attachée au cinéma puisqu’elle a fondé en 2010 sa société de production Lime Orchard Productions. Et si vous pensez que l’actrice doit sa fortune à son mari, la principale intéressée veut être claire : « Tout le monde pense que j'ai épousé un homme riche. Mais j'ai gagné plus d'argent – ​​bien plus d'argent – ​​que Tony lorsque je l'ai rencontré. J'ai payé notre première maison. J'ai payé nos premières vacances. Je l'ai épousé parce que je suis tombée amoureuse de lui », déclarait-elle au Hollywood Reporter en 2018.

Jami Gertz et son mari sont de généreux donateurs. Ils aident régulièrement des œuvres de charité à hauteur de 10 millions de dollars. En 2012, ils étaient même devenus les donateurs numéro 1 chez les célébrités.