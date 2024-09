C'est officiel : Emily in Paris aura bien une saison 5

La nouvelle était attendue par des milliers de fans : Netflix a finalement annoncé la préparation d’une saison 5 pour sa série Emily in Paris.

Diffusée pour la première fois en France en octobre 2020, la série Emily in Paris a conquis le coeur de nombreux spectateurs. Et pour cause : bien qu'elle ait été accusée de véhiculer de gros clichés sur la vie parisienne, cette série a connu un immense succès. La troisième saison a été visionnée 197 millions d'heures dans le monde et le programme a été diffusé dans 190 pays à travers le globe.

Crédit photo : Netflix

Alors que la deuxième partie de la saison 4 d’Emily in Paris est sortie le 12 septembre dernier sur Netflix, les fans se posaient déjà une question essentielle : la série aura-t-elle une suite ?

Il n’aura pas fallu longtemps pour avoir la réponse. Sur Instagram, Netflix a publié un post très clair sur lequel on peut voir Lily Collins, l’actrice d’Emily, en train de boire un expresso. Avec un air malicieux, elle affirme "Il n'y a pas d'endroit comme Rome" et en soulevant sa tasse, on peut voir un 5 apparaître, le signe d’une nouvelle saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Une saison 5 pour Emily in Paris

Il y aura donc bien une saison 5 pour Emily in Paris. Une bonne nouvelle pour les fans qui pourront continuer de suivre les aventures de l’Américaine dans la capitale française… ou en Italie ! En effet, la deuxième partie de la saison 4 a été tournée à Rome.

Crédit photo : Netflix

Une chose est sûre : les acteurs phares du programme seront toujours au rendez-vous. Bien que l’on ne sache pas encore le scénario de la future saison et les aventures qui attendent Emily, il est tout à fait probable que l’Américaine séjourne quelque temps dans la capitale italienne. Affaire à suivre…