Top 25 des meilleurs films d'action sur Netflix

Les films d’action sont récompensés grâce à leurs scénarios et leurs effets spéciaux impressionnants. Voici le top 25 films d’action présents sur Netflix.

Le site Allociné a établi la liste desmeilleurs films d’action et science-fiction que le public a salués. Voici le top 7.

Top 7 des meilleurs films d’action selon Allocine

1/ The Dark Knight, Le Chevalier Noir

Genre : Film action et aventure

Il s’agit d’un film action et thriller avec l’acteur Christian Bale dans le rôle de Batman. Alors que ce dernier projette de démanteler les dernières organisations criminelles de Gotham City, le Joker, un redoutable génie du crime commence à semer la pagaille. Ce film est ponctué de nombreuses scènes époustouflantes.

2/ Gladiator

Genre : Film action et aventure

Film culte réalisé par Ridley Scott, avecles acteurs Russell Crowe,Joaquin Phoenix et Connie Nielsen, «Gladiator» a gagné de nombreux Oscars. Il nous plonge dans l’âge d’or de l’Empire romain lors du règne de l’empereur Marc Aurèle.

3/ Indiana Jones et la Dernière Croisade

Genre : Film action et aventure

Parmi les longs métrages qui ont conduit le réalisateur Steven Spielberg au sommet, les aventures d’Indiana Jones avec Harrison Ford comme acteur principal, sont incontournables. Le volet «Indiana Jones et la Dernière Croisade» est l’un des meilleurs films d’action à voir au moins une fois.

4/ Spider-Man New Generation

Genre : Film Enfants et aventure

Les réalisateurs Bob Persichetti,Peter Ramsey etRodney Rothman ont collaboré pour ce Spiderman. Le résultat est épatant avec un Spiderman (Stéphane Bak) encore plus déjanté et doté de capacités incroyables pour faire face à des défis plus dangereux. Les mises en scène de ce film lui ont valu de nombreux prix et une bonne note sur Netflix.

5/ Les Aventuriers de l'Arche perdue

Genre : Film action et aventure

Autre exploit deSteven Spielberg, ce film dans lequelHarrison Ford joue de nouveau aux aventuriers téméraires est immanquable. Notre héros est envoyé aux fins fonds du désert pour tenter de mettre la main sur le médaillon de Râ. Pourvu qu’il y arrive avant les forces d’Hitler…

6/ Avengers: Infinity War

Genre : Film action et sciences-fiction

Ce film action de Marvel met en scène des acteurs de renom comme Robert Downey Jr.,Chris Hemsworth et Mark Ruffalo. Les Avengers et leurs alliés devront se préparer à neutraliser l’effroyable Thanos avant que son attaque éclair n’anéantisse le monde.

7/ Warrior

Genre : Film action et drame

Il s’agit d’un film d’action et de drame réalisé parGavin O'Connor et dont les rôles principaux sont attribués aux acteursJoel Edgerton,Tom Hardy et Jennifer Morrison. Ce film parle d’un jeune boxeur qui doit renouer avec son père coach avec qui il n’a pas parlé depuis des années afin de pouvoir remporter le free fight, le seul moyen pour lui de sauver sa femme malade.

Top 7 des meilleurs films d’action selon Netflix

Netflix établit régulièrement la liste des films qui pourraient intéresser le public. Voici les 7 meilleurs films d’action ayant reçu les meilleures notes.

1/ Beasts of No Nation

Genre : Film d'action et drame

Sorti en 2015, ce film d’action tourné au Ghana dépeint la terreur et les horreurs des batailles. Il suit le petit Agu, orphelin à cause d'un conflit civile, et contraint de rejoindre des mercenaires pour survivre.

2/ Outlaw King : Le Roi hors-la-loi

Genre : Film action et drame

Ce film d’action parle du règne du monarque écossais Robert The Brice (Chris Pine). Ce grand souverain est envoyé en exil par les Anglais, mais forme une bande de hors-la-loi pour reconquérir son trône et reprendre la défense de son pays. Ce film récompensé aux Oscars présente de nombreuses scènes de combats épiques très réalistes.

3/ The Highwaymen

Genre : Film action et drame

L’histoire se déroule dans les années 30. Le ranger Frank Hamer (Kevin Costner) et son partenaire Manny Gault (Woody Harrelson) sont envoyés traquer deux redoutables braqueurs de banque: Bonnie et Clyde. Avec ce film sorti en 2019, le réalisateur John Lee Hancock revisite un classique de l’histoire américaine, à voir sur Netflix.

4/ Tyler Rake

Genre : Film action et thriller

Avec l’acteur Chris Hemsworth, ce film sorti en 2020 jouit d’un casting dynamique et compte de nombreuses scènes de courses poursuites impressionnants. Tyler Rake est mandaté pour secourir le fils d’un baron de la drogue indien aux mains des ennemis de son père.

5/ Uncut gems

Genre : Film action et comédie dramatique

Ce film d’action et de suspens sorti en 2020 à regarder sur Netflix raconte l’histoire d’un bijoutier new-yorkais (Adam Sandler) accro aux paris au point de s’endetter dangereusement. Il va donc mettre en place de nombreux stratagèmes pour échapper aux créanciers.

6/ Spectral

Genre : Film action et sciences-fiction

Spectral, une réalisation de Nic Mathieu sortie en 2016, présent sur Netflix, est un film d’action qui met en scène une attaque extraterrestre menaçant la Moldavie déjà fragilisée par un conflit entre civiles. L’énigme et les scènes d’affrontements féroces de ce long métrage sont impressionnantes.

7/ Sand Castle

Genre : Film action et drame

Ce film d’action sorti en 2017 traite les aspects des conflits de manière assez originale. Le réalisateur Fernando Coimbra cherche à dévoiler les rapports souvent malsains que les civiles en Irak entreprennent avec les forces américaine.

Top 6 des meilleurs films d’action selon Cinetraffic

Sur Cinetraffic, les grands classiques sont mis à l’honneur dans le classement des meilleurs films d’action.

1/ Mad MaxFury Road

Genre : Film action et aventure

Un film d’action et science-fiction réalisé par George Miller en 2015, «Mad Max: Fury Road» met en avant les prouesses des acteurs Tom Hardy,Charlize Theron et Nicholas Hoult. Dans un monde post-apocalypse, ils incarnent des héros qui luttent pour la survie de l’humanité. Ce film a suscité un engouement public et critique considérable sur Netflix et les salles de cinéma.

2/ Kingsman : Services secrets

Genre : Film action et aventure

Ce film d’action anticonformiste avec Colin Firth en rôle principal relate les défis d’une organisation d'espionnage dans un contexte de menace technologique mondiale. Ce long métrage est classé meilleur film d’espionnage selon le public en 2015.

3/ Kill Bill Volume 1

Genre : Film action et aventure

Une ancienne tueuse à gages, brillamment interprétée par Uma Thurman, tente de se ranger lorsqu’elle échappe à son propre homicide. Elle se lance dans une croisade sanglante afin de traquer ses bourreaux. Il s’agit de l’un des meilleurs films d’arts martiaux et de l'un des films d’action les plus réussis selon le public.

4/ Matrix Reloaded

Genre : Film action et sciences-fiction

Mettant en scène Keanu Reeves dans le rôle de Néo, développeur et hacker héroïque, ce film d’action futuriste relate la ville de Sion en proie à des attaques perpétrées par des milliers de sentinelles robotiques. Les scènes à couper le souffle lui ont valu la 2èmeposition parmi les meilleurs films sur les mondes virtuels selon la critique.

5/ Logan

Genre : Film action et sciences-fiction

Logan, un film d’action très attendu en 2017 est la troisième aventure en solo de Wolverine X-Men. Cet opus a marqué par son côté graphique et magnétique très plaisant pour les amateurs de blockbusters.

6/ Terminator 2

Genre : Film action et sciences-fiction

Ce très célèbre film d’action de James Cameron avec Arnold Schwarzenegger est un thriller apocalyptique à la fois violent, poignant et teinté d’humour fin. Dans ce deuxième volet, le T800 est reprogrammé par la résistance de 2029 pour revenir en 1995 afin de sauver la vie de Sarah Connor et son fils John, futur leader de la rébellion contre les machines.

Classement des 5 meilleurs films d’action selon Sens critique

Le classement sur Sens Critique des meilleurs films d’action présente les personnages emblématiques comme Arnold Schwarzenegger et James Bond.

1/ Predator

Genre : Film action et sciences-fiction

Jouissant d’une excellente note en 1987 lors de sa sorte, ce film d’action signéJohn McTiernanest joué par l’acteurArnold Schwarzenegger. Ce dernier incarne un commando de forces spéciales engagé par la CIA pour sauver les survivants d’un crash d’hélicoptère au cœur d’une jungle en Amérique Centrale. Les envoyés spéciaux ne tardent pas à découvrir qu’ils sont pris en chasse par une mystérieuse créature invisible.

2/ The Raid

Genre : Film action et drame

Ce film d’action policie rréalisé par Gareth Evansen 2011 se déroule en Indonésie. Une équipe d’élite menée par le lieutenant officier Wahyu se lance à l’assaut du quartier général du plus puissant criminel de Jakarta. Avec ses scènes de course-poursuite et d’affrontements violents, ponctués de combats en arts martiaux, ce film est très bien accueilli par le public et la critique.

3/ Heat

Genre : Film action et policier

Film d’action réalisé sorti 1995, il s’agit d’un grand classique où l’on retrouve les acteurs Al Pacino aux côtés de Robert De Niro et Val Kilmer. L’histoire commence par un cambriolage sanglant qui vise un fourgon blindé en plein Los Angeles. Après l’attaque, l'inspecteur Vincent Hanna se retrouve en charge de l’enquête. Ce film d’action est l’un des meilleurs sur le thème de braquage de banque.

4/ Last Action Hero

Genre : Film action et comédie

En 1993, l’annonce de la sortie du film «Last Action Hero» avec Arnold Schwarzenegger, suscite l’engouement des critiques. Teinté de comédie pour adoucir les traits criminels des personnages, ce film raconte comment un petit garçon de 11 ans devient la cible d’une bande de fous furieux. Ce grand classique est aussi considéré comme l’une des meilleures comédies policières.

5/ Skyfall

Genre : Film action et aventure

Considéré comme le meilleur des films James Bond, Skyfall avec l’acteur Daniel Craig a remporté de nombreux prix aux Oscars en 2012 dont le meilleur générique et meilleur film en l’occurrence. Les scènes de cascade et de course-poursuite sont plus vraies que nature.