C'est officiel, Squid Game aura bien une saison 2 sur Netflix, de précieux indices dévoilés

Après plusieurs mois d’attente, la nouvelle est tombée : Squid Game va avoir une saison 2. L’annonce a été faite par Netflix dans une publication Twitter.

En septembre 2021, le monde entier a découvert la série Squid Game, une toute nouvelle création de Netflix. En seulement quelques jours, le programme a conquis des millions de téléspectateurs et est devenu un succès mondial. 132 millions de personnes ont vu le programme seulement 23 jours après sa sortie.

Crédit photo : Netflix

Pendant des mois, une rumeur sur la sortie d’une saison 2 a fait le tour sur les réseaux sociaux, mais c’est aujourd’hui officiel. Le site Netflix lui-même a annoncé qu’une suite de Squid Game allait être diffusée sur la plateforme de streaming.

Une saison 2 pour Squid Game

L’annonce a été faite sur le compte Twitter de Netflix ce dimanche 12 juin. Sur le post, on peut voir une courte vidéo où apparaît la poupée du jeu 1, 2, 3 soleil, ainsi qu’une lettre du réalisateur de la série.

« Il a fallu 12 ans pour donner vie à la première saison de Squid Game l’année dernière. Mais il a fallu 12 jours pour que Squid Game devienne la série Netflix la plus populaire de tous les temps, a déclaré Hwang Dong-huyk, le réalisateur. En tant que scénariste, réalisateur et producteur de Squid Game, j’adresse un grand bravo aux fans du monde entier. Merci d’avoir regardé et aimé notre série et rejoignez-nous pour une toute nouvelle saison. »

Red light… GREENLIGHT!



Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Dans cette lettre, le réalisateur a également semé quelques indices sur les personnages qui apparaîtront dans cette deuxième saison. On pourra retrouver Gi-hun et Front Man, ainsi que l’homme en costume avec le jeu ddakji. Nous rencontrerons également le petit ami de Youg-hee, l’effrayante poupée du jeu 1, 2, 3 soleil, ce qui laisse penser que ce jeu mythique pourrait faire son grand retour.

Crédit photo : Netflix

Selon le réalisateur, la saison 2 de Squid Game pourrait être disponible sur Netflix d’ici 2023 ou 2024. Il reste encore quelques années à patienter avant de découvrir de nouveaux jeux plus cruels les uns que les autres.