Prenez part au braquage du siècle avec Aaron Taylor-Johnson, Théo James et Sam Worthington dans ce film à voir d'urgence en VOD !

Ce thriller d'action anglais casse les codes des films de braquage pour une expérience dont vous ne ressortirez pas indemnes ! The Criminals est à découvrir en VOD.

Un thriller d’action à l’anglaise à découvrir en VOD

Le programme des films est chargé pour cet été en VOD. Mais qu’en est-il de la rentrée ? On peut d’ores et déjà vous conseiller un film qui mérite pleinement votre attention. Bonne nouvelle, vous n’aurez même pas besoin de vous déplacer.

Grâce à la vidéo à la demande, on vous propose de découvrir The Criminals depuis votre canapé. Pour ce film, on quitte les États-Unis et le cinéma hollywoodien pour revenir sur notre bon vieux continent, l’Europe. Et plus particulièrement chez nos voisins britanniques.

Crédit photo : SND

Trop rare sur nos écrans, le cinéma britannique nous offre pourtant de très bons films à voir. C’est d’ailleurs le cas de ce thriller d’action avec un casting cinq étoiles porté par Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass), Sam Worthington (Avatar), Theo James (la saga Divergente) et Gugu Mbatha-Raw (Loki).

Un braquage déguisé en plein Londres dans The Criminals

Crédit photo : SND

Maintenant que vous avez la composition du casting, découvrez l’histoire palpitante. « La découverte d'une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale dans un chantier de construction londonien, provoque une évacuation massive, soit l'opportunité parfaite pour un hold-up », renseigne Allociné.

En effet, The Criminals n’est pas un film de braquage typique. Il parvient à casser les codes, à jouer avec la tension et surtout, à offrir quelques rebondissements qu’on ne voit pas venir. Aux manettes de ce thriller maîtrisé, on retrouve David McKenzie, déjà derrière le succès de Outlaw King : Le Roi hors-la-loi sur Netflix avec déjà Aaron Taylor-Johnson, Chris Pine et Florence Pugh.

The Criminals a obtenu le score de 78% sur Rotten Tomatoes, preuve qu’il a plu aux spectateurs. Rendez-vous dès maintenant en VOD pour participer au braquage.