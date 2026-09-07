Le ZEvent bat son record de dons et récolte près de 33 millions d'euros qui seront reversés à 22 associations

Le ZEvent 2026 a eu lieu ce week-end et l’événement caritatif a battu son record de dons puisque près de 33 millions d’euros ont été récoltés.

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Le ZEvent 2026

La dixième et dernière édition du ZEvent a eu lieu ce week-end, du vendredi 4 au lundi 7 septembre. Il s’est achevé à 1h du matin à Montpellier. Cet événement caritatif a été organisé pour la première fois il y a dix ans par Adrien Nougaret (dit ZeratoR) et Alexandre Dachary (dit Dach) dans le but de mobiliser des streamers pour récolter des fonds pour des associations.

Cette année, plus de 80 streamers ont répondu présents à l’événement en se rendant directement sur place, au Corum de Montpellier. En plus de cela, 200 autres streamers ont rejoint l’événement à distance.

Un record absolu

Tout au long du week-end, les streamers ont multiplié les défis sur Twitch afin d’inciter les internautes à faire des dons. Et cela a fonctionné puisque le ZEvent a battu son record de dons en récoltant près de 33 millions d’euros, soit le double de 2025. Cette somme est impressionnante quand on sait que le cumul total des neuf éditions précédentes était de 58 millions d’euros.

“Grâce à vous, ce ZEvent 2026 a récolté 32 897 874 euros. Merci pour votre générosité qui n’a fait que grandir au fil des années. C’est la fin du ZEvent, mais ce n’est clairement pas la fin de la solidarité. Prenez soin de vous, mais aussi des autres”, peut-on lire sur X.

La suite après cette vidéo

22 associations bénéficiaires

À lui seul, l’un des streamers, Mastu, a réussi à dépasser les 5 millions d’euros sur sa cagnotte, notamment en organisant une tombola légendaire. Certains lots, comme des maillots de foot dédicacés par Zidane et Messi, ont permis de récolter des millions d’euros. En plus des donateurs, certaines stars ont fait des dons conséquents, comme Bigflo et Oli qui ont donné 100 000 euros ainsi que Gims qui a versé 50 000 euros. En 2024, Léon Marchand avait également fait un don incroyable au ZEvent.

ZE END pic.twitter.com/WfIrYx3AHO

— ZEVENT (@ZEVENTFR) September 6, 2026

Cette année, plutôt que de choisir une cause en particulier ou un petit groupe d’organismes, le ZEvent a voulu regrouper toutes les associations soutenues depuis 2016. Ainsi, l’argent récolté sera versé à 22 associations qui oeuvrent dans de nombreux domaines comme le secours à la personne, la protection de l’environnement et de la biodiversité (La Ligue pour la Protection des Oiseaux), les droits humains (Amnesty International France), la précarité, la santé mentale (Nightline France) ou encore l’enfance, la santé (Institut Pasteur) et l’humanitaire (Médecins Sans Frontières).

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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