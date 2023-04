Céline Dion en fauteuil roulant  ? Une vidéo affole la toile et sème la zizanie

Plus tôt ce mois-ci, une vidéo montrant Céline Dion en fauteuil roulant est devenue virale sur les réseaux sociaux Le hic ? Il ne s’agit pas de la chanteuse. Explications.

Le 15 avril dernier, une vidéo montrant Céline Dion en fauteuil roulant a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Sans réelle surprise, les images ont fortement inquiété les fans de la chanteuse de 55 ans.

Il faut dire que cette dernière avait expliqué souffrir du syndrome de la personne raide (SPR), une maladie rare qui provoque une raideur musculaire : «J’ai parfois beaucoup de difficulté à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais», avait confié la star.

Avant d’ajouter : «On ne sait pas encore tout de cette maladie rare mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre».

À voir aussi

C’est pour cette raison que le clip, intitulé «première apparition de Céline Dion paralysée et bloquée sur une chaise roulante», est rapidement viral. En effet, la vidéo a récolté plus de 3 millions de vues et plus de 18 000 commentaires. Le hic ? Il s’agit d’une fake news. C’est en tout cas ce qu’affirme l’AFP.

La fake news sème la zizanie sur les réseaux sociaux

Comme le précise l’agence de presse, la femme qui apparaît dans la vidéo est en réalité Kathy Poirier, une Américaine atteinte d’une sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot), qui participait au mariage de son fils aîné. Sur les images, la mère de famille se lève de son fauteuil pour danser avec son fils, offrant au passage une séquence très émouvante.

«Nous avons constaté que la femme sur la vidéo Facebook ne ressemble pas vraiment à Céline Dion, ce que la recherche par image inversée nous a permis de confirmer. En utilisant l’outil InVID-WeVerify pour fractionner la vidéo en séquences, nous avons retrouvé des articles et une capture d’écran d'un compte Instagram qui évoquent l’histoire de cette femme en fauteuil roulant qui a ému les internautes, au point d'être relayée par la presse people», explique l’AFP.