“Enola Holmes 3” : ce détail repéré sur les premières images du film Netflix fait hurler les fans

Alors que Netflix a récemment dévoilé les premières images du troisième volet de “Enola Holmes”, un détail ne plaît pas du tout aux fans et a créé une vive polémique.

Sortis en 2020 et 2022, les deux premiers films de la saga “Enola Holmes” ont connu un grand succès sur Netflix. Un troisième volet est actuellement en préparation et pour faire patienter les fans, la plateforme de streaming a dévoilé quelques images de la suite des aventures d’Enola Holmes, la jeune enquêtrice incarnée par Millie Bobby Brown.

Crédit photo : Netflix

Dans ce film, Enola Holmes va quitter Baker Street à Londres pour se rendre à Malte. Si elle va préparer son mariage et retrouver Henry Cavill, qui incarne Sherlock Holmes, l’enquêtrice va aussi faire face à des dangers et une nouvelle enquête, qui vont se mêler à sa vie personnelle.

Des ongles en gel

Si les fans sont impatients de connaître la suite des aventures d’Enola Holmes, un détail les a choqués sur les premières images dévoilées par Netflix sur les réseaux sociaux. En effet, dans les scènes où apparaît Millie Bobby Brown, on voit clairement que l’actrice est parfaitement manucurée puisqu’elle a posé des ongles en gel.

Crédit photo : Netflix

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Cependant, ce détail sur son apparence est un anachronisme puisque l’histoire est censée se dérouler au 19ème siècle.

Millie Bobby Brown sous le feu des critiques

En plus de cela, Millie Bobby Brown est à nouveau la cible des critiques à cause de son recours à la chirurgie esthétique et ses lèvres refaites, qui sont également en décalage avec l’époque du film.

Crédit photo : Netflix

Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas hésité à montrer leur mécontentement.

“Bienvenue en 1885 avec des ongles en gel”, “Waouh, des injections aux lèvres en 1889”, “Ah oui, une pose d’ongles en gel historiquement fidèle et des injections pour les lèvres”, “Pourquoi se fait-elle faire les ongles ? N’est pas une mode du 19ème siècle ?”, “Vous vous souvenez, au 19ème siècle, quand les filles se faisaient injecter du produit dans les lèvres ?”, ont commenté les internautes sur X.

Ce détail va-t-il nuire à la réputation du film ? Il faudra attendre sa sortie, prévue le 1er juillet 2026, pour le savoir.