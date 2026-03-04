Profitez de la fin de l'hiver pour mater ces 4 films géniaux en VOD

Les beaux jours reviennent et la température commence à remonter. Mais l'hiver est encore là et rien de mieux en cette période que regarder un film en mode cocooning, le tout sans bouger de votre canapé grâce à la VOD !

Regarder un bon film à la maison, sous un plaid, avec une tasse de chocolat chaud, est un programme idéal en période hivernale. Et alors que le soleil commence à pointer le bout de son nez pour annoncer l'arrivée du printemps, il reste encore quelques semaines à passer bien au chaud chez vous. Alors autant en profiter pour découvrir des films d'exception !

Cette parenthèse cocooning réunit tous les ingrédients pour passer une moment relaxant : une dose d’émotions pour les personnes passionnées de belles histoires, une pincée d’action pour les fans de cascades, et un soupçon de frissons pour les amateurs de sueurs froides.

La VOD (pour « Video On Demand », ou « vidéo à la demande » en français) offre un large choix de films en quelques clics sans sortir de chez soi, y compris des longs-métrages sortis récemment. C’est utile, c’est rapide, c’est à portée de main, et il y en a pour tous les goûts ! Vous l’aurez compris ! Ce service présente une avalanche de bénéfices pour son utilisateur. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

Parmi les plateformes de VOD incontournables, nous retrouvons Canal VOD, Prime Video, Apple TV, ou encore Arte VOD. Découvrez ci-dessous quatre programmes à (re)découvrir cet hiver.

Crédit Photo : Canal VOD

« Évanouis » sur Canal VOD

Pour frissonner sous le plaid, quoi de mieux que le film d’horreur « Évanouis » ? Signé Zach Cregger, ce long-métrage nous plonge dans une petite ville de Pennsylvanie en proie à la disparition soudaine et simultanée de plusieurs camarades de classe. Alors que des habitants mènent l’enquête, l’arrivée de la mystérieuse Gladys sème le chaos.

Un film haletant, plein de surprises et ne manquant pas d’humour en plus d’être terrifiant. Idéal pour une soirée à frissonner en compagnie d’un casting grandiose (Josh Brolin, Julia Garner et Amy Madigan).

Crédit Photo : WARNER BROS. PICTURES

« Valeur sentimentale » sur Arte VOD

Pour une soirée émotion, on vous recommande « Valeur sentimentale ». Primée au Festival de Cannes 2025, où elle a obtenu le grand prix, cette œuvre complexe est réalisée par Joachim Trier, qui retrouve une nouvelle fois Renate Reinsve, et s’entoure notamment d’Elle Fanning et Stellan Skarsgård pour une fresque sensible sur la notion de famille.

Le long-métrage idéal à voir ou revoir cet hiver pour celles et ceux ayant à cœur des intrigues plaçant l’humain en leur centre.

Crédit Photo : Arte VOD

« Amadeus » sur Prime Video

Pour rattraper ses classiques, le tout avec la VOD haute définition, voici le film parfait pour vivre cette expérience à 100%. Véritable chef-d’œuvre, « Amadeus » de Milos Forman est à regarder une fois dans sa vie.

Ce film s’est imposé dès sa sortie en 1984 comme la référence absolue du biopic musical en s’appuyant sur la réalisation experte du cinéaste, des interprétations de haute volée de Tom Hulce et F. Murray Abraham dans les rôles de Mozart et Salieri, une histoire marquante centrée sur une rivalité romancée, marquée par le génie, les revers d’un esprit brillant, et la jalousie que celui-ci peut susciter.



Sans parler de la musique de Wolfgang Amadeus Mozart qui fait battre le cœur de ce long-métrage dont l’ambition n’a d’égale que la maîtrise ! Une leçon de cinéma, un film majeur, et éternel.

Crédit Photo : DR'

« Eddington » sur Pathé Home

Pour une soirée débat, laissez-vous porter par le dernier film de Ari Aster, « Eddington ». Celui-ci a fait sensation dans les salles obscures cet été. Si vous l’avez loupé, c’est le moment de le rattraper grâce la VOD.

Ce néo-western hautement satirique se déroule au début de la pandémie de COVID-19, et se sert de la discorde entre un homme politique joué par Pedro Pascal et un shérif (Joachim Phoenix) refusant de porter le masque pour chroniquer le basculement des rapports humains autour de ce virus, le rapport à l’information, les dérives sectaires, ou encore les mouvements sociaux .

Crédit Photo : A24

Disponibles à l’achat ou à la location, ces longs métrages en VOD sont parfaits pour le mood hivernal. Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire pour passer une soirée cinéma inoubliable.