Ce film Netflix sorti de nulle part dézingue tout et devient numéro 1 dans le monde

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Le film "180"

Ce vendredi 17 avril, un nouveau film sud-africain a été ajouté au catalogue Netflix et s’est rapidement hissé numéro 1 des contenus les plus vus sur la plateforme.

Sur Netflix, de nouveaux programmes sont ajoutés en permanence pour permettre aux spectateurs d’avoir toujours quelque chose à regarder. Certains contenus connaissent un très grand succès sur Netflix. C’est le cas de “WWE Wrestlemania 42”, un événement sportif qui a atteint la tête du classement en un week-end.

Le film "180"Crédit photo : Netflix

Côté film, on retrouve également “Nature prédatrice”, un nouveau long-métrage catastrophe qui a fait un carton partout dans le monde. Plus récemment, ce vendredi 17 avril, Netflix a ajouté un autre film à son catalogue et en quelques jours, celui-ci s’est hissé à la tête du classement des contenus les plus visionnés.

Un thriller sud-africain

Il s’agit du film “180”, qui est devenu numéro 1 partout dans le monde selon le site spécialisé Flix Patrol. Ce thriller sud-africain raconte l’histoire de Zak, un ancien gangster qui a décidé de s’éloigner de son passé pour se bâtir un vie paisible. Cependant, suite à une altercation sur la route, son fils se retrouve entre la vie et la mort.

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Le film "180"Crédit photo : Netflix

Ce drame va beaucoup impacter Zak qui va renouer avec ses anciens démons et se laisser entraîner dans une spirale destructrice pour se venger.

“C’était tout simplement génial”

Sur X, les internautes ont manifesté leur engouement pour ce film.

“Le meilleur film de la semaine, un thriller d’action haletant”, “Le casting du nouveau film Netflix 180 est exceptionnel. J’en ai eu la chair de poule, c’était tout simplement génial”, “En tant qu’expression de la rage d’un père après la perte de son fils, c’est poignant”, “Le film 180 sur Netflix était tellement génial. J’ai littéralement pleuré”, ont commenté les internautes.

Un film à ne pas manquer si vous aimez les histoires de vengeance !

Film Netflix
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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