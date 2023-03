15 idées originales pour une annonce de grossesse

Que ce soit votre premier enfant ou pas, vous voulez certainement faire de l’annonce de votre grossesse - à votre partenaire, à vos parents et beaux-parents ainsi qu’à vos amis - un moment inoubliable. Pour cela, voici 15 idées pour un annonce de grossesse originale.

C’est toujours un grand moment. Que ce soit le premier enfant ou pas, l’annonce de sa grossesse est un évènement, quelle soit faite d’une simple déclaration ou d’une façon plus originale. Dans tous les cas, elle se prépare. D’abord, il faut choisir quand le dire. À son ou sa partenaire, c’est souvent dès que le test de grossesse est positif que la (future) maman annonce qu’elle est enceinte. Elle peut également en informer sa famille proche, ses parents et ses beaux-parents (les futurs grands-parents donc), ses frères et soeurs et ses beaux-frères et soeurs dès les premières semaines d’aménorrhée.

Annonce de grossesse : un grand moment pour les futurs parents et pour leurs proches / Crédit photo : Unsplash

Annonce de grossesse : quand le dire ?

Pour prévenir les amis et les proches, les couples attendent souvent la fin du premier trimestre de grossesse pour faire une annonce officielle. La raison est simple : une fois le premier trimestre passé, le risque de fausse couche de la (future) maman est beaucoup moins élevé. Il est également possible d’attendre la première échographie, qui permet de s’assurer que tout va bien avec le foetus et de connaitre le sexe du futur bébé, pour annoncer la grossesse - et ainsi par la même occasion dévoiler si ce sera une petite fille ou un petit garçon. D’une pierre, deux coups.



Annonce de grossesse : la plupart des futurs parents attendent la fin du premier trimestre et même la première échographie pour connaître le sexe du bébé / Crédit photo : Unsplash

Annonce de grossesse : à qui le dire ?

Avant d’annoncer sa grossesse, il faut également décider à qui l’on dévoile l’heureux évènement. Le ou la partenaire est souvent le premier à être mis dans la confidence. Suivent les premiers enfants (s’il y en a), à qui expliquer qu’ils vont devenir futurs grands frères ou futures grandes soeurs. Puis vient la famille proche, individuellement ou en groupe, ainsi que les amis proches. Le choix du parrain et de la marraine peut également se faire avant la naissance : l’annonce de la grossesse peut être l’occasion d’annoncer à votre amie que vous la choisissez comme marraine, elle sera doublement contente. Pour les autres connaissances, l’annonce de grossesse peut se faire par un appel, un message ou par une photo partagée sur les réseaux sociaux. Quant au travail, il est nécessaire d’informer formellement son patron, avant de dévoiler la grossesse à ses collègues.

Annonce de grossesse : les futurs grands-parents font partis des premiers au courant de la naissance à venir / Crédit photo : Unsplash

Il faut ensuite choisir comment faire ses annonces de grossesse. Si vous êtes enceinte, cherchez une manière originale d’annoncer que vous aller être maman à votre partenaire, à votre famille ou à vos amis, on a fait pour vous une liste de 15 idées originales pour révéler que l’on attend un enfant. Vous n’avez plus qu’à vous en inspirer. Ça promet de grands moments d’émotion pour des souvenirs inoubliables !

5 idées originales pour annoncer sa grossesse à son ou sa partenaire

Idée n°1 pour une annonce de grossesse originale à son partenaire : un cadeau inattendu

C’est un classique, mais c’est efficace. Emballez votre test de grossesse positif dans un paquet cadeau et offrez-le à votre partenaire. Ne manquez rien de sa réaction quand il ou elle ouvre le cadeau. Bonus : filmez-le, vous pourrez ensuite partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour prévenir vos connaissances de l’heureux évènement d’une adorable façon. Vous pourrez aussi opter pour un cadeau comme une bouteille de vin personnalisable avec un message pour le futur papa ou la future maman, ou un autre objet personnalisable en fonction de ses goûts, si vous ne voulez pas utilisez un test de grossesse.

Etiquette de bouteille de whisky personnalisable pour une annonce de grossesse, prix : 3 euros / Boutique : Mimi grandit

Idée n°2 pour une annonce de grossesse originale à son partenaire : une séance photo inoubliable

Emmenez votre partenaire dans un Photo Maton, et entre deux flashes, annoncez-lui la nouvelle. Soit à l’oral, soit avec une carte révélant votre grossesse que vous lui montrez. Cela vous permettra d’avoir des souvenirs de votre annonce de grossesse que vous pourrez montrer à votre bébé une fois qu’il sera grand.

Idée n°3 pour une annonce de grossesse originale à son partenaire : une inscription cachée

Si vous voulez vous amuser avec votre partenaire, mettez une inscription sur votre ventre, au rouge à lèvre par exemple, et cachez-là sous vos vêtements. Vous n’aurez plus qu’à attendre qu’il la découvre. Pas idéal pour les (futures) mamans impatientes cependant.

Idée n°4 pour une annonce de grossesse originale à son partenaire : une indice explicite

Plutôt que de dire «Je suis enceinte» ou «Tu vas être papa/maman» à votre partenaire, laissez-le deviner tout seul, en lui laissant un ou plusieurs indices. Vous pourrez par exemple accrocher une tétine à son trousseau de clé ou glisser des couches dans un tiroir de votre penderie, jusqu’à ce qu’il ou elle comprenne. Ça peut prendre du temps, mais ça peut aussi être amusant pour la (future) maman qui est au courant.

Tétine avec texte à personnaliser, prix : 13,95 euros / Boutique : By Happy Me

Idée n°5 pour une annonce de grossesse originale à son partenaire : un jeu de piste

Proposez à votre partenaire de jouer au Scrabble et, en trichant discrètement, disséminez des indices sur le plateau de jeu : mettez par exemple les mots «parents», «maman», «tétine», «bébé» ou encore « biberon». Au bout d’un moment, votre mari ou votre femme va finir par comprendre. Cela fonctionne aussi avec un Pictionnary où vous pourrez dessiner un bébé, un biberon ou une femme au ventre arrondi. Vous pouvez également opter pour un puzzle personnalisé que vous le laisserez résoudre.

Un puzzle pour une annonce de grossesse originale, prix : 12,99 euros / Boutique : Le monde de Bibou

5 idées originales pour annoncer sa grossesse à ses parents et ses beaux-parents

Idée n°1 pour une annonce de grossesse originale à sa famille : une surprise étendue

Vous voulez surprendre vos parents et/ou vos beaux parents ? Préparez-leur une surprise dans le jardin : accrochez un body de bébé et une copie de votre échographie sur la corde à linge, et demandez-leur d’aller chercher les vêtements. Cachez-vous derrière un buisson pour surprendre leur réaction.

Idée n°2 pour une annonce de grossesse originale à sa famille : un enveloppe surprise

Vous ne pouvez pas être auprès de vos parents et/ou beaux-parents ou encore vos frères et soeurs ? Envoyez-leur une enveloppe avec une graine à planter. Ajoutez une carte pour qu’ils comprennent le message.

Carte à texte «Je ne suis pas plus gros qu’une clémentine…mais je t’aime déjà mamie» pour annoncer une grossesse, prix : 2,49 euros / Boutique : Pop carte

Idée n°3 pour une annonce de grossesse originale à sa famille : un message caféïné

Pour prévenir votre maman et/ou votre belle maman de votre grossesse, vous pouvez lui offrir du café de la marque Grand Mère. Une façon originale de lui faire comprendre qu’elle va devenir mamie.

Sachet de café Grand mère, format familial, prix : 2,49 euros / Boutique : Monoprix

Idée n°4 pour une annonce de grossesse originale à sa famille : une pelote de laine

Votre mère ou votre père tricote ? Offre-lui une pelote de laine, en lui disant qu’il ne lui reste plus que quelques mois pour préparer un vêtements à son futur petit-enfant. Si vous connaissez déjà le sexe de votre futur bébé, vous pourrez même choisir la couleur de la laine en fonction.

Idée n°5 pour une annonce de grossesse originale à sa famille : un message subliminal

Si vous avez déjà un ou plusieurs enfants, vous pouvez les utiliser pour qu’ils passent un message subliminal à leurs grands-parents : enfilez-leur des t shirt avec les inscriptions «futur grand frère» ou «future grande soeur» lors d’une réunion de famille. Ça ne devrait pas passer inaperçu. Vous trouverez des boutiques en lignes pour acheter des t shirt à petit prix. Vous pouvez même choisir des t shirt personnalisés pour lesquels vous choisissez le texte et tous les détails.

T shirt «futur grand frère», prix : 23 euros / Boutique : Monsieur T Shirt

5 idées originales pour annoncer sa grossesse à ses amis et ses collègues

Idée n°1 pour une annonce de grossesse originale à ses amis : une révélation musicale

Pour annoncer subtilement que vous allez être maman et papa, vous pouvez organiser un goûter, un dîner ou une soirée avec vos amis. Pour la playlist, misez sur des chansons comme «En cloque», de Renaud, «Un enfant de toi», de Michel Sardou ou encore «Mon millésime», de Pascal Obispo, et laissez le charme opérer.

Idée n°2 pour une annonce de grossesse originale à ses amis : un ticket gagnant

Offrez à vous amis des tickets à gratter personnalisés sur lesquels ils découvriront l’heureux évènement. Une annonce ludique, et idéale pour annoncer à une amie qu’elle va devenir marraine : dans une boutique spécialisé ou sur un site internet, inscrivez le texte que vous souhaitez pour votre grande annonce sur des tickets à gratter à petit prix.

Cartes à gratter pour annoncer sa grossesse et étiquette pour bouteille de champagne, prix : 19,99 euros (livraison gratuite) / Boutique : Amazon

Idée n°3 pour une annonce de grossesse originale à ses amis : un message subtil

À la prochaine rencontre organisée avec vos amis, enfilez-un t shirt à l’inscription «future maman» ou «wonder mum» ou «futur papa» ou «wonder dad» et attendez la réaction de vos proches. Pour cela, trouvez une boutique qui propose t shirt et autres accessoires à personnaliser et choisissez le texte que vous voulez pour surprendre vos amis.

T shirt pour future maman avec le mois du terme, prix : 24,99 euros / Boutique : Envie de fraise

Idée n°4 pour une annonce de grossesse originale sur les réseaux sociaux : une jolie photo

Une fois que tous vos proches sont au courant, si vous avez envie d’annoncer la nouvelle au monde entier, sans attendre la naissance de votre futur enfant, vous pourrez annoncer votre grossesse en publiant une photo sur les réseaux sociaux. Photographiez par exemple vos chaussures au côté de mini-chaussures pour le futur bébé, dévoilez votre échographie ou partagez une image de votre ventre qui commence à s’arrondir, à vous de choisir !

Annonce de grossesse : pour dire que vous allez devenir parents sur les réseaux sociaux, optez pour une jolie photo / Crédit photo : Unsplash

Idée n°5 pour une annonce de grossesse originale à ses collègues : une image subliminale

Vous avez déjà prévenu votre patron ? Vous pouvez maintenant prévenir vos collègues. Et si vous changiez votre fond d’écran d’ordinateur pour une image de votre première échographie et attendiez qu’ils le remarquent ? Effet garanti.

Sélections de jolies cartes pour annoncer sa grossesse

Comme un faire-part de mariage ou un faire-part de naissance, vous pouvez opter pour une jolie carte pour annoncer que vous allez bientôt être parents. Il existe des cartes à personnaliser mais il existe aussi des cartes non personnalisable mais totalement adorables. On en a selectionné dix pour vous.

Carte d'annonce de grossesse n°1 :

Carte avec cigogne «Livraison prévue», prix : 12,60 euros les 5 / Boutique : Faireparterie

Carte d'annonce de grossesse n°2 :

Carte avec basket «Bientôt nous serons trois», prix : 2,49 euros l’unité / Boutique : Pop Carte

Carte d'annonce de grossesse n°3 :

Carte avec dessins «Bébé arrive», prix : 2,49 euros l’unité / Boutique : Pop Carte

Carte d'annonce de grossesse n°4 :

Carte avec illustration «La famille s’agrandit», prix : 2,49 euros l’unité / Boutique : Pop Carte

Carte d'annonce de grossesse n°5 :

Carte à dessin à personnaliser, prix : 3,50 euros l’unité / Boutique : Etsy

Carte d'annonce de grossesse n°6 :

Carte «Le plus beau des secrets…», prix : 18,91 euros les 5 / Boutique : Faireparterie

Carte d'annonce de grossesse n°7 :

Carte femme enceinte «J’ai quelque chose à te dire», prix : 2,50 euros l’unité / Boutique : Etsy

Carte d'annonce de grossesse n°8 :

Carte à personnaliser «Qui suis-je», prix : 4,50 euros l’unité / Boutique : Etsy

Carte d'annonce de grossesse n°9 :

Carte «Veux-tu être ma marraine », prix : 2,29 euros l’unité / Boutique : Pop Carte

Carte d'annonce de grossesse n°10 :

Carte pour les futurs grands-parents, les futurs tontons et tata, prix : 3,50 euros l’unité / Boutique : Etsy

Idées et conseils pour les futurs parents

Une fois les futurs grands-parents, la future marraine et les amis au courant de votre grossesse, vous n’avez plus qu’à préparer la naissance à venir du bébé. À commencer par le choix du prénom. Pour vous aider, vous trouverez ici une liste d’idées de prénoms rares pour garçons et là une liste d’idées de prénom pour filles. On a également concocté pour vous une liste d’idée de cadeaux de naissance à mettre dans votre liste de naissance. Et si vous commencer déjà à préparer la chambre de votre bébé avant même la naissance, voilà nos conseils déco (oubliez le rose pour les filles, le bleu pour les garçons pour une chambre moderne).

Annonce de grossesse : une fois l’annonce faite, préparer la liste de naissance pour des cadeaux utiles à l’arrivée de bébé / Crédit photo : Unsplash