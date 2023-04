Cette Miss France se dévoile en bikini et montre son “six-pack” hallucinant !

Ce 24 avril 2023 l'ancienne Miss France Rachel Trapani a fait sensation sur la toile. Voici pourquoi.

L'ancienne Miss France, Rachel Trapani, a partagé une photo d'elle en bikini où elle affiche une silhouette de rêve. Et cela n'a pas échappé aux internautes.



Crédit : @RachelTrapani

Un résultat impressionnant

Alors qu'elle est maman de deux enfants, Rachel Trapani n'a jamais caché ses difficultés à faire du sport. Pourtant, c'est sa discipline qui a payé et rendu possibles tous ces efforts. Actuellement en vacances à Ibiza, la starlette a pris la pose sur la plage en bikini affichant ainsi ses abdos saillants et même un “six-pack" impressionnant. Une silhouette ultra-musclée qui a de quoi faire rêver. D'ailleurs, de nombreux internautes ont été choqués du résultat et ont tenu à féliciter l’ancienne Miss.

Ainsi, on pouvait lire “Wahou, bravo Rachel, le sport commence à se voir” ou encore “quels abdos de folie” ou bien “quel est ton secret ?”. Une photo aimée par plus de 11 000 personnes.

En 2021, Rachel Trapani s’était confiée sur son rapport au corps : “Body. Il est temps de faire la paix avec son corps. Celui que j'ai tant détesté et qui m'a tant donné pourtant... Ce corps qui a créé et hébergé mes 2 amours... qui ont laissé quelques traces", avait-elle confié.

Concernant ces derniers résultats, la starlette a déclaré à sa communauté qu’elle lui expliquerait prochainement quelle routine elle a effectué pour y parvenir. On a hâte de connaître son secret.