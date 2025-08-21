« J'ai déposé ma candidature » : une célèbre Miss France est prête à remplacer Olivier Minne dans Fort Boyard

Après plus de deux décennies de bons et loyaux services, Olivier Minne a décidé de rendre les clés de Fort Boyard. France Télévisions est à la recherche d’un successeur et cette ancienne Miss France se porte candidate.

Samedi 30 août, ce sera la dernière émission de la saison pour Fort Boyard. Ce sera également la toute dernière émission présentée par Olivier Minne. En effet, après 23 ans à la tête de l’émission phare de France 2, le présentateur a décidé de tirer sa révérence.

Pour l’instant, France Télévisions n’a pas encore dévoilé le nom de son ou sa remplacant(e). Mais on sait déjà que certaines personnalités se sont portées candidates. C’est notamment le cas d'une ancienne Miss France

Crédit photo : Wikipedia

En effet, la Miss France 2015 Camille Cerf s'est montrée intéressée. Elle sera d’ailleurs de la partie ce samedi 23 août pour récolter le plus de boyards pour son association. A-t-elle profité de son passage sur le fort pour appuyer sa candidature ? En tout cas, la principale intéressée raconte avoir postulé.

« Je pense en être capable »

Crédit photo : France Télévisions

La Nordiste s’est confiée sur son envie de présenter Fort Boyard une fois Olivier Minne parti. Dans les colonnes de Gala, elle fait part de son enthousiasme pour le poste :

« Quand j’ai su qu’Olivier Minne partait, j’ai fait savoir que je n’étais pas contre l’idée d’animer le jeu. Le fort est vraiment une passion. Comme c’est un rêve d’enfant, j’ai déposé ma candidature. Bon, je ne pense pas qu’elle a été retenue », pense-t-elle. « J’ai vraiment essayé de me défendre alors que je n’ai jamais fait ça de ma vie. Ce sera peut-être pour plus tard. Même si je pense en être capable, je me suis dit que ça serait difficile de faire mieux qu’Olivier Minne », admet-elle encore.

Cet été, Camille Cerf a pourtant coanimé Intervilles sur France 2 aux côtés de Nagui, Valérie Bègue, Magali Ripoll, Bruno Guillon et Yoann Riou. Elle n’en était pas à son premier coup d’essai. Jusqu’à présent, elle avait également animé Le super bêtisier, Le bêtisier des Camille(s) avec Camille Lacourt et Les parcs d’attractions préférés des Français, renseignent nos confrères de Le Soir.

Crédit photo : France Télévisions

Par ailleurs, Camille Cerf a déjà participé à plusieurs reprises à Fort Boyard. Elle se place donc comme une candidate légitime au poste. Cependant, elle doit faire face à la concurrence. Il se murmure que d’autres habitués du fort comme Claude Dartois, Laurent Maistret, Willy Rovelli ou encore Cyril Féraud et Élodie Gossuin pourraient reprendre le flambeau.

Il va falloir patienter encore un peu avant de découvrir celui ou celle qui succèdera à Olivier Minne l’année prochaine. En attendant, l’animateur fera sa rentrée sur M6.