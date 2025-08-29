20 ans après son succès, “Twilight” revient au cinéma, pour le plus grand bonheur des fans

Pour célébrer les 20 ans du succès de la saga “Twilight”, une annonce mystérieuse a été postée sur Instagram, annonçant le retour de la saga. Projections au cinéma, nouveau livre, documentaire ? On vous dit tout.

La saga “Twilight” a marqué toute une génération dans les années 2000. Après avoir connu un succès mondial, qui a rapporté 3,3 milliards de recettes au box-office, la saga pourrait revenir en force. En effet, le compte officiel de la franchise a posté une publication mystérieuse sur Instagram.

Sur le réseau social, on peut voir une affiche avec Bella, Edward et Jacob et l’inscription “Forever Begins Again”, soit “L’éternité recommence”. Un événement qui annonce le grand retour de la saga, prévu pour octobre.

Crédit photo : @twilight / Instagram

Le retour de “Twilight”

Pour le moment, nous avons encore peu d’informations précises sur le sujet, mais une chose est sûre : l’excitation chez les fans est palpable et les spéculations vont bon train. Certains pensent que les films “Twilight” seront diffusés au cinéma en automne prochain, tandis que d’autres espèrent voir un nouveau film, une série animée ou un nouveau livre en préparation. Selon une annonce faite en 2023, une série centrée sur l'histoire de "Twilight" serait en préparation.

“Que se passe-t-il ?”, “Oh mon Dieu, je pleure déjà ! Je veux savoir ce que c’est”, “Même si j’ai hâte de savoir ce que c’est, je suis presque certain qu’ils vont simplement rééditer les films dans les salles américaines à cause du 20ème anniversaire de Twilight cette année”, ont commenté les internautes sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : Twilight

Selon un deuxième post Instagram publié par le compte officiel de “Twilight”, cet événement serait bien en lien avec la diffusion des films au cinéma. Cependant, ils ne seraient diffusés que dans certains lieux aux États-Unis, ce qui est une grande déception pour les fans à l’international. Mais ce n’est pas tout. Selon le site Actuanews, des éditions anniversaires des romans vont sortir, l’occasion pour les fans de s’offrir des versions de luxe cartonnées, une édition brochée des romans ou encore un coffret regroupant l’intégralité de la saga.

Par la suite, d’autres annonces pourraient être faites pour marquer le 20ème anniversaire de la saga. Nouveau roman, nouveau, film, documentaire : tout est encore possible, d'autant plus qu'un spin-off avec Taylor Lautner dans la peau d'un chasseur de loups-garous devrait voir le jour.

Il faudra faire donc preuve d’un peu de patience avant de découvrir ce qui se prépare autour de “Twilight” dans les prochains mois.