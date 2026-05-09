Ce film d'animation avec Michael B Jordan est numéro 1 sur Netflix et personne ne l'avait vu venir !

Disponible depuis le 1er mai, le film d’animation “Swapped” est numéro 1 sur Netflix dont de nombreux pays, dont la France, et ce malgré les critiques.

Quand il s’agit de divertissement, rien ne vaut le verdict du public ! À ce petit jeu-là, le nouveau film d’animation produit par Netflix a bien tiré son épingle du jeu.

Disponible depuis le 1er mai, “Swapped” est une aventure animée réalisée par Nathan Greno et Skydance Animations. Le film raconte l'histoire de deux créatures animales qui échangent leur corps de manière inattendue dans un monde fantastique et magique.

Crédit photo : Netflix

Selon FlixPatrol, le film d'animation fantastique a été brièvement numéro un du palmarès Netflix dans 71 pays en même temps, y compris les États-Unis. Malgré ce succès, son score sur Rotten Tomatoes se situe à un niveau relativement modeste de 71 %. Cet écart entre l'enthousiasme du public et la réaction de la critique a suscité une discussion sur Reddit.

Un carton mondial sur Netflix

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De nombreux utilisateurs décrivent le film comme "sous-estimé" et affirment que les critiques ont jugé la production Netflix trop sévèrement. La plupart des éloges se concentrent sur le cadre imaginatif, la construction détaillée du monde, la musique et le ton émotionnel du film familial. Certains spectateurs disent même avoir apprécié "Swapped" plus que plusieurs films d'animation comparables de ces dernières années, comme Inside Out 2 et Super Mario Bros. Movie.

Crédit photo : Netflix

Quoi qu’il en soit, sur Netflix, c’est un carton ! En à peine trois jours, il avait cumulé plus de 15,5 millions de fois à travers le monde. Il s’agit tout simplement du meilleur démarrage sur trois jours pour un long métrage d'animation Netflix depuis 2023.

Au casting de “Swapped”, les voix américaines des deux héros sont Michael B. Jordan, fraîchement oscarisé pour sa performance dans “Sinners”, et Juno Temple, connue pour son rôle dans la série “Ted Lasso”.