Cette série Netflix tirée d'un film culte des années 2000 est numéro 1 dans le monde

Vous cherchez une nouvelle série à regarder ? Ne manquez pas cette adaptation d’un film culte des années 2000, qui fait un carton sur Netflix.

Sur Netflix, on retrouve des programmes pour tous les goûts, et c’est bien pour cette raison qu’il s’agit de l’une des plateformes de streaming préférées des Français. Parmi les nouveautés, ne manquez pas le film “180” qui est rapidement devenu numéro 1 partout dans le monde.

Côté série, les amateurs de thriller peuvent regarder “Dans les bois”, un nouveau programme de Harlan Coben. Si vous êtes fan du cinéma des années 2000, une autre série sortie récemment devrait vous plaire.

Crédit photo : Netflix

Le reboot d’un film culte

Il s’agit de “Man of Fire”, une série sortie le 30 avril dernier, qui est une nouvelle adaptation du film du même nom, sorti en 2004. Tout comme dans le film, nous suivons l’histoire de Creasy, un ancien agent de la CIA qui est devenu alcoolique et se fait engager comme garde du corps pour empêcher l’enlèvement d’une jeune fille d’une famille bourgeoise.

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Crédit photo : Netflix

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette série n’est pas une suite du film mais bien un reboot. Elle reprend l’histoire d’origine, tirée du roman de A. J. Quinnel. Cette série est composée de huit épisodes d’une heure environ, ce qui permet d’approfondir l’histoire et d’en savoir plus sur les personnages principaux et secondaires. Ce nouveau format est une réussite puisque la série est désormais numéro 1 partout dans le monde, selon le site spécialisé FlixPatrol.

“La meilleure série de cette année”

Côté casting, on retrouve Yahya Abdul-Mateen II dans la peau de Creasy. Son jeu d’acteur ainsi que le scénario et la réalisation ont beaucoup plu aux spectateurs, qui sont unanimes sur la qualité de cette série sur les réseaux sociaux.

“Man of Fire sur Netflix j’aime beaucoup ! L’acteur principal acting 20/10”, “C’est clairement la meilleure série de cette année”, “Je viens de commencer Man of Fire et c’est exactement le genre de série qu’il me faut pour capter mon attention”, “Voilà comment on réussit un reboot ! Man of Fire est un pur régal qui se suffit à lui-même tout en rendant hommage à l’original”, “Si vous cherchez un série fantastique à regarder, je vous recommande chaudement Man of Fire, c’est l’une des meilleures séries que j’ai vu depuis très longtemps”, peut-on lire sur X.

Si vous voulez vous faire votre propre opinion sur ce film qui cartonne, rendez-vous dès à présent sur Netflix.