Ce film Netflix est déjà numéro 1 quelques jours après sa sortie, une suite est prévue

Quelques jours après sa sortie sur Netflix, un nouveau film fait un carton auprès des spectateurs. Et bonne nouvelle : une suite est déjà prévue.

Netflix propose de nombreux programmes pour toute la famille et intègre souvent des nouveautés. C’est le cas du film d’horreur “Abigail” qui fait un carton et terrorise les spectateurs, mais aussi de "KPop Demon Hunters", un film d’animation qui a réussi à convaincre petits et grands.

Le 28 août dernier, un nouveau film est sorti sur Netflix et il connaît déjà un très grand succès. Il s’agit de “The Thursday Murder Club”, une adaptation du roman à succès de Richard Osman. Seulement quelques jours après sa sortie, ce film a été vu par plus de 2,5 millions de foyers, selon des informations rapportées par The Wrap.

Crédit photo : Netflix

Un casing quatre étoiles

Ce film retrace l’histoire de quatre retraités qui consacrent leurs après-midi à étudier de vieilles affaires criminelles. Cependant, leur quotidien va être bouleversé quand un vrai meurtre va se produire. Ainsi, les seniors vont former un groupe de détectives et mener une vraie enquête.

Réalisé par Chris Columbus, ce film regroupe un casting prestigieux. Dans la peau des personnages principaux, on retrouve Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kinglsey et Celia Imrie. Mais ce n’est pas tout ! Ce casting quatre étoiles est également composé de David Tennant, Naomi Ackie, Jonathan Pryce et Richard E. Grant.

Crédit photo : Netflix

Si ce programme plaît autant, c’est parce qu’il promet une ambiance à la fois mystérieuse et chaleureuse, ponctuée d’un humour britannique et d’acteurs charismatiques, comme le détaille Cineman. Il a déjà conquis les spectateurs, qui ont rédigé de nombreux commentaires positifs sur les réseaux sociaux.

“C’est un polar charmant et délicieux, les acteurs font un excellent travail et vous tiennent en haleine du début à la fin”, “Ce film n’est pas seulement brillant, il montre ce qui peut être accompli si vous écrivez de superbes rôles pour des acteurs plus âgés”, “C’est absolument génial ! J’adore le mélange d’humour et de meurtre”, peut-on lire sur X.

Et alors que les fans demandent déjà une suite, bonne nouvelle : l’auteur de l’histoire a publié quatre autres romans sur cette même histoire. Nul doute qu’une suite est d’ores et déjà en préparation !