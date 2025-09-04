Ce nouveau film d'horreur sur Netflix fait un carton et terrorise les spectateurs

Un nouveau film d’horreur est sorti sur Netflix le 29 août dernier et ce long-métrage glaçant connaît un véritable succès sur la plateforme de streaming !

Netflix propose de nombreux programmes qui peuvent correspondre à vos envies. Si vous voulez vous faire peur, la plateforme met à disposition des films d’horreur qui pourraient vous plaire. C’est par exemple le cas de “Infinity Pool”, un film difficile à oublier qui a fait trembler les spectateurs.

On retrouve également la série d’horreur “Brand New Cherry Flavor” qui crée un vrai choc émotionnel chez les fans. Enfin, le film “Fear Street : Prom Queen” propose une histoire à la fois drôle et terrifiante, dans le genre de “Scary Movie”.

Mais un nouveau film d'horreur ajouté le 29 août dernier au catalogue Netflix pourrait bien tous les surpasser en matière de frissons !

Crédit photo : Netflix

Il s’agit de “Abigail”, un long-métrage interdit aux moins de 12 ans réalisé par Matt Bettinelli-Olphin et Tyler Gillett.

Un nouveau film d’horreur effrayant

Ce film retrace l’histoire d’une jeune ballerine de 12 ans qui se fait enlever par un groupe de criminels. Ces derniers sont des amateurs qui veulent seulement gagner un peu d’argent en demandant une rançon.

Cependant, la situation va se retourner contre eux puisque la nuit de l’enlèvement, les kidnappeurs vont rapidement se rendre compte que la ballerine n’est pas celle qu’ils pensaient. En effet, il s’agit… d’une vampire ! Isolés dans un manoir, les membres du groupe vont mystérieusement disparaître les uns après les autres.

Crédit photo : Netflix

Comme le précise Cosmopolitan, ce film propose une nouvelle version en huis clos de “La Fille de Dracula”, sorti en 1963. Le casting est très complet puisque la jeune ballerine est interprétée par Alisha Weir, une révélation du cinéma. On retrouve également Melissa Barrera, connue pour son apparition dans la saga “Scream” ainsi que Dan Stevens, du live action “La Belle et la Bête” et Kathryn Newton, vue dans “Ant-Man et la Guêpe”. Le casting est également complété avec Giancarlo Esposito de la série “Breaking Bad” et Kevin Durant de “X-Men Origins”.

Un grand succès sur Netflix

À peine sorti, ce film d’horreur connaît déjà un grand succès sur la plateforme de streaming et fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux.

“Bon film, je conseille vivement”, “Je viens de regarder le film d’horreur Abigail, il est pas mal du tout et bien sanglant quand même”, “J’ai regardé ce film par hasard et quelle aventure sanglante, gore et amusante ! C’est une dose pure et simple d’horreur vampirique et de festival sanglant”, ont commenté les internautes sur X.

Un nouveau film d’horreur à ne pas manquer si vous êtes fan des vampires !