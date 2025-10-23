Ce film Netflix « haletant » est le plus addictif du mois et tient en haleine les spectateurs jusqu'à la dernière seconde

En quête d’un nouveau film à regarder pour passer une bonne soirée ? Voici une nouveauté Netflix qui récolte déjà tous les suffrages.

Comment dénicher le film pépite du mois lorsque l’on se retrouve face à une multitude de contenus disponibles ? Entre les plateformes Prime Video, HBO, Apple TV+ ou encore Netflix, on ne manque pas de nouveautés. Pourtant, cette semaine, on a déniché pour vous un thriller qui se rajoutera ce 24 octobre 2025 au catalogue de contenus de Netflix.

Netflix dévoile un nouveau thriller



Crédit : Netflix

Réalisé par Kathryn Bigelow, ce long-métrage addictif a déjà tout pour plaire. Il retrace 18 minutes d’un instant de vie, racontées sous différents points de vue dans la "situation room" et plusieurs centres de commandement et de contrôle américains. Durant ce court laps de temps, des observateurs militaires signalent le lancement d'un missile nucléaire depuis le Pacifique en direction des États-Unis. Forcément, il faut agir, et vite. Sur Allociné, le pitch est simple :

“Lorsqu'un missile de provenance inconnue est lancé sur les États-Unis, une course s'engage pour déterminer qui est responsable et comment réagir.”

Un casting 5 étoiles

Son nom ? A House of Dynamite. Et si ce film thriller à de quoi donner envie, c’est aussi pour son casting 5 étoiles. Au programme ? L’acteur Idris Elba, qui avait déjà fait sensation dans le thriller Hijack, qui racontait l’histoire d’un détournement d’avion à destination de Londres, mais aussi l’actrice suédoise Rebecca Ferguson ou encore Greta Lee, connue pour son rôle dans la série Apple TV+ The Morning Show, avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon.

Pour les personnes qui ont déjà eu la chance de le voir, ce film vaut le détour. En commentaires, on peut ainsi lire :

“Le casting était complet et passionnant ! La fin était surprenante” ou encore “J'ai trouvé le film très haletant. Le jeu des acteurs était excellent. Au début, j'étais en colère contre la fin, puis j'ai réalisé que c'était une bonne façon de gérer la situation”, ou même “C'était palpitant de regarder ce film. Applaudissements, applaudissements.”

Si vous êtes donc à la recherche d'un contenu à binge-watcher, A House of Dynamite, est celui qu'il vous faut !