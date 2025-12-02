Netflix propose une série érotique tirée d'une histoire vraie qui a fait scandale en Italie

Passée inaperçue, cette mini-série qui retrace un pan de l’histoire italienne méconnue, fait les beaux jours des abonnés sur Netflix.

Une mini-série érotique proposée par Netflix

Netflix a le don de nous surprendre en proposant des programmes aussi divers que variés. Vous cherchez une mini-série à dévorer ? Ruez-vous sur ce thriller qui cartonne aux quatre coins de la planète. Vous préférez vous plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année ? La plateforme a la comédie romantique de Noël qu’il vous faut.

D’ailleurs, Netflix n’en oublie pas les adultes en proposant du contenu qui leur est réservé. C’est notamment le cas avec cette mini-série italienne, qui plonge dans le monde de l’érotisme. Naturellement, la série est interdite aux moins de 18 ans pour ses scènes de nudité et sa violence verbale.

Crédit photo : Netflix

On veut bien sûr parler de la série Mrs. Playmen, inspirée d’une histoire vraie et qui met en vedette l’actrice Carolina Crescentini vue dans Une famille italienne. « À Rome dans les années 70, une femme trahie par son mari se retrouve à la tête d'un magazine érotique qui deviendra un symbole d'émancipation », renseigne la plateforme.

Le parcours incroyable de la première journaliste ayant lancé un magazine érotique en Italie

Crédit photo : Netflix

Sortie le 12 novembre dernier, Mrs. Playmen retrace le parcours surprenant d’Adelina Tattilo qui a déjoué la censure italienne des années 1970. Alors que le célèbre Playboy était interdit, la journaliste a lancé son propre magazine érotique Playmen. Adelina Tattilo était avant-gardiste puisque, bien qu’ayant grandi dans une famille catholique, elle défendait le divorce et l’avortement.

Encore méconnue, Mrs. Playmen a su captiver les spectateurs qui se sont lancés dans l’aventure. Sur Allociné, la série reçoit ainsi la moyenne de 3,4/ 5, tandis qu’elle recueille 6,3/ 10 sur Imdb aux États-Unis.

« Carolina Crescentina incarne à la perfection cette ambivalence, à la frontière du féminisme et de la femme d'affaire sans occulter la mère de famille » ; « À voir absolument ! », peut-on lire sur Allociné.

Plongez dans cette histoire incroyable dès à présent en vous rendant sur Netflix.