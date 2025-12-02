Netflix propose une série érotique tirée d'une histoire vraie qui a fait scandale en Italie

Extrait tiré de Mrs. Playmen

Passée inaperçue, cette mini-série qui retrace un pan de l’histoire italienne méconnue, fait les beaux jours des abonnés sur Netflix.

Une mini-série érotique proposée par Netflix

Netflix a le don de nous surprendre en proposant des programmes aussi divers que variés. Vous cherchez une mini-série à dévorer ? Ruez-vous sur ce thriller qui cartonne aux quatre coins de la planète. Vous préférez vous plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année ? La plateforme a la comédie romantique de Noël qu’il vous faut.

D’ailleurs, Netflix n’en oublie pas les adultes en proposant du contenu qui leur est réservé. C’est notamment le cas avec cette mini-série italienne, qui plonge dans le monde de l’érotisme. Naturellement, la série est interdite aux moins de 18 ans pour ses scènes de nudité et sa violence verbale.

Extrait tiré de Mrs. Playmen Crédit photo : Netflix

On veut bien sûr parler de la série Mrs. Playmen, inspirée d’une histoire vraie et qui met en vedette l’actrice Carolina Crescentini vue dans Une famille italienne. « À Rome dans les années 70, une femme trahie par son mari se retrouve à la tête d'un magazine érotique qui deviendra un symbole d'émancipation », renseigne la plateforme.

Le parcours incroyable de la première journaliste ayant lancé un magazine érotique en Italie

Extrait tiré de Mrs. PlaymenCrédit photo : Netflix

Sortie le 12 novembre dernier, Mrs. Playmen retrace le parcours surprenant d’Adelina Tattilo qui a déjoué la censure italienne des années 1970. Alors que le célèbre Playboy était interdit, la journaliste a lancé son propre magazine érotique Playmen. Adelina Tattilo était avant-gardiste puisque, bien qu’ayant grandi dans une famille catholique, elle défendait le divorce et l’avortement.

Encore méconnue, Mrs. Playmen a su captiver les spectateurs qui se sont lancés dans l’aventure. Sur Allociné, la série reçoit ainsi la moyenne de 3,4/ 5, tandis qu’elle recueille 6,3/ 10 sur Imdb aux États-Unis.

« Carolina Crescentina incarne à la perfection cette ambivalence, à la frontière du féminisme et de la femme d'affaire sans occulter la mère de famille » ; « À voir absolument ! », peut-on lire sur Allociné.

Plongez dans cette histoire incroyable dès à présent en vous rendant sur Netflix.

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

