« La meilleure série Netflix depuis des années » : sortie de nulle part, elle devient TOP 1 mondial et détrône « Monstre »

Sur Netflix, une nouvelle série sortie le 9 octobre dernier a récemment détrôné “Monstre” en devenant la série la plus vue sur la plateforme.

Alors que la série “Monstre : L’histoire d’Eg Gein” diffusée sur Netflix est sur toutes les lèvres, un nouveau programme sorti le 9 octobre dernier a battu tous les records. Seulement une semaine après sa sortie, cette série a détrôné “Monstre” en devenant top 1 mondial des séries les plus vues sur Netflix.

Il s’agit de “Boots”, une série créée par Andy Parker qui connaît un immense succès. Cette histoire, librement inspirée du livre autobiographique “The Pink Marine” de Greg Cope White, se déroule dans les années 1990. On suit le parcours de Cameron Cope, interprété par Miles Heizer, un adolescent gay de Louisiane qui décide de s’engager dans les Marines pour suivre son meilleur ami Ray. Mais à cette époque, il est interdit aux militaires de révéler leur homosexualité ou bisexualité. Ainsi, Cameron va devoir suivre son entraînement militaire tout en cachant une grande partie de lui-même.

Crédit photo : Netflix

Les spectateurs sont conquis

Contrairement à d’autres programmes diffusés sur Netflix, la série “Boots” n’a pas bénéficié d’une grande communication médiatique à son sujet. Mais selon Ozap, le bouche-à-oreille semble avoir très bien fonctionné puisque les fans sont unanimes : ils ont adoré la série et demandent déjà une saison 2.

Crédit photo : Netflix

“Je peux affirmer sans hésiter que Boots est la meilleure série Netflix depuis des mois, voire des années. En huit épisodes, ils ont réussi à allier humour, critique sociale, tristesse et un casting exceptionnel”, “J’ai adoré, le protagoniste est charismatique et les personnages secondaires sont complexes, tous embarqués dans une formidable aventure dramatique, pleine de découvertes personnelles et de développements amicaux importants”, “J’ai commencé à regarder Boots et je trouve ça incroyable, qui aurait cru qu’une série militaire pouvait être aussi bonne ? Tous les personnages sont intéressants et le contenu est incontournable”, ont commenté les internautes sur X.

Un nouveau programme à regarder sans plus attendre sur Netflix.