Cette série méconnue se place numéro 1 devant Stranger Things sur Netflix

Alors que les abonnés Netflix se ruent sur la dernière saison de Stranger Things, il existe pourtant une série qui suscite un plus grand enthousiasme, en témoigne sa place de numéro 1 sur la plateforme de streaming.

Envie de binge watcher ce week-end ? Ca tombe bien parce que Netflix a dévoilé ce jeudi 27 novembre la première partie de la dernière saison de Stranger Things, attendue depuis plusieurs années. Cependant, pour celles et ceux qui voudraient attendre la sortie de la dernière salve d’épisodes, prévue le 26 décembre prochain, il existe d’autres contenus à se mettre sous la dent.

Dans le catalogue Netflix, il y a notamment une mini-série qui cartonne actuellement sur la plateforme, occupant même la place de numéro 1 parmi les séries les plus vues. Diffusée depuis le 23 novembre, cette série en seulement 8 épisodes se dévore en l’espace d’une journée.

Crédit photo : Netflix

Un duo d'acteurs talentueux

Il s’agit de la série baptisée “The Beast In Me”, portée par le talent de l’actrice Claire Danes, héroïne de la série Homeland. Dans cette nouvelle série, Claire Danes incarne Aggie Wiggs, une autrice détruite par la mort de son fils dans un accident de voiture quelques années plus tôt.

Crédit photo : Netflix

En panne d’inspiration, elle va se lancer dans un jeu du chat et de la souris avec son nouveau voisin milliardaire, suspecté un temps d’avoir tué sa précédente épouse. Ce voisin est incarné par l’acteur Matthew Rhys, connu pour son rôle dans la série “Perry Mason”.

Le genre du thriller psychologique va comme un gant à Claire Danes qui retrouve un personnage avec la même intensité émotionnelle que Carrie Mathison dans « Homeland ». Sa performance et le duo qu’elle forme avec Matthew Rhys sont les atouts maîtres de la série. “The Beast In Me” est à découvrir actuellement sur Netflix.