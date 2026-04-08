Ces 5 films d'amour cultes sont à voir absolument en VOD !

Vous voulez mettre les thrillers de côté pendant un temps pour passer des moments doux seul ou avec votre moitié ? Cela tombe bien, nous vous proposons 5 films d’amour cultes à voir absolument en VOD, pour les cœurs chamallow et les autres.

Ce n’est pas parce que la Saint-Valentin est passée qu’on ne peut pas se faire plaisir avec des films d’amour cultes. Pour cela, la VOD est la meilleure solution. Une simple location ou un achat suffisent pour regarder votre film depuis le confort de votre canapé.

Avec la vidéo à la demande, pas besoin d’abonnement et en plus, vous n’avez pas de publicités. Le plus dur sera de choisir le film que vous allez regarder. Et vous avez de quoi tenir toute la semaine, puisqu’on vous propose 5 films d’amour cultes à voir absolument en VOD.

5 films d’amour cultes à voir ou revoir en VOD

Love Actually (Pathé Home)

À Noël ou pour la Saint-Valentin, Love Actually est toujours une bonne idée. Cette comédie romantique chorale est un phénomène au Royaume-Uni et même aux États-Unis. Au casting, on retrouve Hugh Grant, le roi dans le genre, Emma Thompson, Liam Neeson, Colin Firth ou encore Keira Knightley.

Avec Love Actually, c’est l’occasion de voir ou revoir des scènes cultes du film : de la danse de Hugh Grant à la déclaration d’amour sous forme de pancartes de Mark (Andrew Lincoln) à Juliet (Keira Knightley). Rires et bonne humeur garantis.

Le journal de Bridget Jones (Canal VOD)

Restons dans le rire et notamment le burlesque avec Le journal de Bridget Jones. Notre célibataire préférée est championne en matière de gaffes. C’est justement sa maladresse qui la rend si attachante et drôle. Avec Bridget Jones, c’est l’assurance d’une bonne dose de rires avec des situations ubuesques et décalées. En plus, pour les fans de Bridget, la saga compte aujourd’hui 4 épisodes, parfait pour prolonger le plaisir.

Quand Harry rencontre Sally (Orange)

Attention, classique du genre. Quand Harry rencontre Sally est l’un des films les plus cultes de la romance. Trente-sept ans après sa sortie, le film porté par Meg Ryan et Billy Crystal reste un sommet de comédie inégalée. D’ailleurs, Quand Harry rencontre Sally se classe même en 23ème position des films les plus drôles du cinéma américain selon l’American Film Institute. La scène du restaurant reste à ce jour l’une des plus marquantes du cinéma, tous genres confondus.

Coup de foudre à Notting Hill (Prime Video)

Après Love Actually et Le journal de Bridget Jones, revoilà un film avec Hugh Grant. Cette fois-ci, l’acteur britannique est un libraire qui tombe amoureux d’une star de cinéma américaine, interprétée par Julia Roberts. Drôle et tendre, le film a également le luxe d’avoir une galerie de personnages uniques et attachants. Si aujourd’hui, on ne croirait sûrement pas à une telle romance, Coup de foudre à Notting Hill réussit brillamment à mettre notre incrédulité de côté durant 2 heures. Et à nous donner l’espoir que ça pourrait nous arriver un jour.

The Holiday (TF1+)

On clôt notre liste avec The Holiday, probablement le film d’amour culte de la nouvelle génération. Sorti en 2006, la romance met en scène un casting cinq étoiles avec Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law et Jack Black. Tantôt sous le soleil de Californie ou dans un chalet cosy de Grande-Bretagne, le film nous offre de beaux décors et diverses situations. Malgré des critiques mitigées à sa sortie, The Holiday est aujourd’hui considéré comme un classique du genre et de Noël. Mais la VOD prouve qu’il n’y a pas de saison pour regarder ses films préférés.