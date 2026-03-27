Netflix annonce une nouvelle hausse de ses tarifs, ce qui ne plaît pas aux abonnés

Le service de streaming Netflix a annoncé l’augmentation prochaine de ses tarifs pour toutes ses formules, ce qui va toucher des millions d'abonnés évidemment mécontents.

La concurrence entre les différents services de streaming est féroce, ce qui a parfois des conséquences peu négligeables pour les abonnés, tiraillés pour accéder à leurs contenus favoris. Aux États-Unis, les abonnés de Netflix se préparent à un dilemme à l’heure où la plateforme de streaming a annoncé sa volonté d’augmenter ses prix.

Cette hausse concerne toutes les formules proposées aux États-Unis : l'abonnement le moins cher, financé par la publicité, coûtera désormais 8,99 $ par mois (7,80 euros), contre 7,99 $ (6,94 euros) auparavant.

Selon son site web, le prix de l'abonnement standard a augmenté de 2 $ (1,74 euro) par mois pour passer à 19,99 $ (17,35 euros). Les abonnés devront désormais payer 26,99 $ (23,43 euros) par mois pour l'abonnement premium, contre 24,99 $ (21,69 euros) auparavant.

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Netflix a également augmenté le prix de l'ajout d'un membre supplémentaire, qui passe à 7,99 $ (6,94 euros) pour la formule avec publicités et à 9,99 $ (8,67 euros) pour les abonnements sans publicités.

Des abonnés mécontents

Bien évidemment, ces augmentations n’ont pas été du goût des abonnés américains qui expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux :

« Je préfère dépenser cet argent pour une boisson mystérieuse dans un bar louche et en tirer une histoire rocambolesque » « Adieu Netflix » La suite après cette vidéo « Hmmm. Les prix augmentent encore, j’espère vraiment que la valeur ajoutée du contenu suivra le rythme » « Encore une hausse de prix pour le même contenu ? À quel moment les gens diront-ils « ça suffit » ? » « Alors on va payer plus cher maintenant parce que Netflix veut organiser plusieurs combats de l'UFC, de la WWE et de boxe ? Calme-toi, Netflix, s'il te plaît. »

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Netflix change son fusil d'épaule

Cette nouvelle intervient alors que Netflix investit dans de nouveaux formats de programmation, tels que les podcasts vidéo et les événements sportifs en direct, à l'image du combat de boxe en direct entre Anthony Joshua et Jake Paul en décembre dernier.

Netflix s'est également retiré d'une guerre d'enchères pour les actifs de streaming et les studios de Warner Bros. en février, ce qui laisse craindre une perte d’abonnés. Le géant du streaming compte plus de 325 millions d'abonnés dans le monde en 2026 et environ 66,7 millions aux États-Unis. En 2023, il a supprimé son forfait sans publicité le moins cher, appelé « Basic », ne laissant aux utilisateurs que ses forfaits « Premium » et « Standard », plus chers, ou le forfait « Standard » avec publicités.

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La dernière fois que Netflix a augmenté ses tarifs aux États-Unis, c'était au début de l'année dernière, et les abonnés avaient alors menacé de « quitter » le service. Cette annonce est intervenue après que le service a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 39 milliards de dollars l'année précédente (environ 34 milliards d’euros), soit une hausse de 15 % par rapport à l'année d'avant, après avoir accumulé 33,7 milliards de dollars (environ 29 milliards d’euros) en 2023.

Plus récemment, Netflix a annoncé un chiffre d'affaires de 12,1 milliards de dollars (10,5 milliards d’euros) pour la période d'octobre à décembre 2025, dépassant les estimations des analystes. Avec la mise en place de ces nouveaux tarifs, le chiffre d'affaires moyen par abonné de Netflix dans la région États-Unis-Canada augmentera de 6 % en glissement annuel en 2026, selon les estimations des analystes de TD Cowen.