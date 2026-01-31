Ce nouveau documentaire Netflix noté 98% cartonne et les spectateurs sont fascinés

La plateforme de streaming Netflix vient de mettre en ligne un documentaire fascinant qui cartonne auprès des spectateurs.

Le géant Netflix a gâté ses abonnés en ce début d’année 2026. Parmi les plus gros succès du moment, on retrouve cette mini-série policière haletante, cette série adaptée d’un livre d’Agatha Christie ou encore ce nouveau film porté un duo de stars.

Vendredi 23 janvier, la plateforme de streaming a frappé fort en mettant en ligne un documentaire relatant l’histoire incroyable d’un groupe de jeunes en lutte contre le capitalisme.

Un documentaire produit par Jesse Eisenberg

Comme le précise le site spécialisé Screen Rant, ce film affiche le score quasi parfait de 98% sur Rotten Tomatoes.

Intitulé Secret Mall Apartment, le long-métrage est sorti en 2024 dans un nombre limité de salles aux États-Unis.

Réalisé par le cinéaste Jeremy Workman, et produit par l’acteur Jesse Eisenberg, le documentaire raconte l’histoire vraie de huit artistes qui ont construit un appartement secret dans un centre commercial de Providence, une ville située dans le Rhode Island (États-Unis). Ces locataires pas comme les autres ont vécu pendant quatre ans dans cette pièce, de 2003 à 2007, avant d’être démasqués en 2007.

Deux ans après sa sortie, Secret Mall Apartment séduit les abonnés de Netflix. Depuis sa mise en ligne, le film s’est hissé à la 4e place du top 10 mondial Netflix.

Des thèmes profonds

Pour nos confrères, le succès du long-métrage repose sur son concept original, les thèmes abordés, ainsi que sa réflexion saisissante sur la société américaine.

Secret Mall Apartment prend place à une période charnière de l’histoire de Providence. « La région avait alors connu une profonde mutation économique, l’élite financière étant encore davantage privilégiée au détriment du reste de la population », souligne Screen Rant.

« Ce processus s'est notamment traduit par la destruction de la communauté d'artistes de Fort Thunder. L'appartement secret (…) constituait une forme de rébellion artistique contre cette situation », ajoute le média.

En interview, le réalisateur explique avoir conçu Secret Mall Apartment comme un «cheval de Troie», le présentant d’abord comme une exploration superficielle d’une situation cocasse, avant de révéler des thèmes plus profonds.

Pour le moment, Secret Mall Apartment n'est pas disponible sur Netflix en France. On croise les doigts pour une sortie dans l’Hexagone.