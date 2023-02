L'actrice Judi Dench se livre sur sa maladie de la rétine qui l'empêche de jouer

L’inoubliable interprète de M dans la saga James Bond, a fait des révélations sur un mal qui l’empêche de jouer. Elle indique que ses problèmes de vue compliquent sérieusement son travail.

Invitée dans le Graham Norton Show vendredi 17 février au côté d’une ribambelle de stars internationales comme Hugh Jackman, Michael Douglas, Eugene Levy ou encore Michael B. Jordan, Judi Dench s’est confiée sur la dégénérescence maculaire dont elle souffre depuis dix ans.

« C’est devenu impossible et comme je viens de découvrir que j’avais une mémoire photographique, [...] j’ai besoin de trouver une machine qui non seulement m’apprenne la phrase mais me dise aussi qu’elle est en haut de la page 17 ou quelque chose comme ça ! J’avais l’habitude de trouver très facile d’apprendre des lignes et de m’en souvenir. Je pourrais faire l’intégralité de La Nuit des rois [de Shakespeare, ndlr] là tout de suite ! », explique l’actrice oscarisée pour Shakespeare in Love, en 1999.

Cette maladie incurable de la rétine, liée à l’âge, complique fortement l’apprentissage de ses répliques.

« Vous trouvez un moyen de vous débrouiller et de surmonter les choses que vous trouvez très difficiles »

Ce n’est pas la première fois que Judi Dench parle de sa maladie. En 2019, elle s’était confiée au magazine Radio Times sur les difficultés que cela implique au quotidien : « Je ne peux plus lire le journal, je ne peux pas faire les mots croisés, je ne peux pas lire un livre », expliquait-elle avec regret.

Pour pallier ce handicap, la comédienne fait appel à des proches pour l’aider à apprendre son texte, notamment en lisant à voix haute et en répétant les dialogues sans arrêt. « Vous trouvez un moyen de vous débrouiller et de surmonter les choses que vous trouvez très difficiles. J’ai dû trouver une autre façon d’apprendre des lignes et des choses, c’est-à-dire que de bons amis à moi me les répètent encore et encore. Je dois donc apprendre par la répétition et j’espère juste que les gens ne remarqueront pas trop si toutes les répliques sont complètement sans espoir », avait révélé la Britannique lors d’une conversation avec Vision Foundation, en 2021, une organisation qui vient en aide aux personnes atteintes de perte de vue.

Malgré tout, cet handicap ne semble pas pour autant arrêter l’actrice, qui garde sa bonne humeur habituelle et continue sa carrière. On retrouvera en effet dans quelques mois Judi Dench à l’affiche de Italian Shoes, réalisé par son grand ami Kenneth Branagh, au côté de Anthony Hopkins.