500 000 dollars la minute : cette star de Harry Potter est la mieux payée de la saga pour seulement 30 minutes d'apparition

Dans “Harry Potter”, il existe un jeune acteur qui a fait seulement 31 minutes d’apparition dans les huit films, et qui est pourtant le mieux payé de toutes les stars de la saga. Voici de quel personnage il s’agit.

Les acteurs qui ont joué dans la saga “Harry Potter” sont devenus de vraies stars, et pourtant, ils ne sont pas tous payés pareil. En effet, l’acteur le mieux payé de la saga a fait seulement 30 minutes d’apparition dans les films et a gagné bien plus que les personnages principaux.

Crédit photo : Warner Bros.

Il s’agit de Tom Felton, qui incarne Drago Malefoy. Au total, l’acteur n’apparaît que pendant 31 minutes dans la saga, en combinant toutes ses apparitions. Pourtant, il a gagné un salaire colossal, qu’il a récemment dévoilé dans un livre.

Des millions pour 30 minutes à l’écran

Pour son rôle dans “Harry Potter”, Tom Felton aurait gagné environ 14 millions de livres, soit 450 000 livres par minutes. Il a ainsi remporté bien plus que les personnages principaux pour le peu de temps passé à l’écran. Si Daniel Radcliffe (Harry Potter) a touché une somme astronomique, il a gagné 84 millions de livres pour beaucoup plus d’heures dans la saga, puisqu’il apparaît 8,9 heures à l’écran.

Crédit photo : Warner Bros.

D’après Allo Ciné, Emma Watson (Hermione Granger) a gagné 62 millions de livres pour 3,4 heures d’apparition et Rupert Grint (Ron Weasley) 37 millions de livres pour 3,5 heures.

Mais pourquoi observe-t-on une telle différence entre les acteurs ? Selon 3DVF, cet écart sera lié aux “salaires à l’échelle des franchises, aux contrats multi-films et aux conditions générales qui récompensent les seconds rôles clés”. Une aubaine pour Tom Felton, qui a décidé de reprendre son rôle de Drago Malefoy au théâtre.