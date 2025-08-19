Cette série méconnue et notée 96% est la chouchoute des spectateurs de Prime Video qui la recommandent d'urgence

Pour passer un bon moment entre rires et larmes, les spectateurs conseillent de regarder cette série méconnue sur Prime Video.

Si vous avez envie de rire et d’être ému comme rarement devant une série, alors on a ce qu’il vous faut. En plus, vous pourrez dévorer la série à votre rythme car elle vient de se conclure. Dans le même type de programme, il y a la série Glow sur Netflix. Mais cette fois-ci, direction Prime Video.

Lors de sa diffusion entre 2017 et 2023, la comédie a fait un tabac. Chouchoute des critiques et du public, elle a remporté de nombreux prix prestigieux aux Golden Globes et Emmy Awards notamment. Les décors soignés, les dialogues, les acteurs, la réalisation avec ses plans-séquences ont subjugué les fans de la série.

Crédit photo : Prime Video

On veut bien sûr parler de La Fabuleuse Madame Maisel, par la créatrice de Gilmore Girls. Son pitch original fait d’ailleurs partie intégrante de son succès : « Dans le New York de 1958, Miriam “Midge” Maisel a tout ce dont elle peut rêver : un mari parfait, 2 enfants et un appartement élégant dans l'Upper West Side. Mais sa petite vie parfaite prend un virage inattendu lorsqu'elle se découvre un talent pour le stand-up », peut-on lire sur Allociné.

Une comédie plébiscitée par la critique et le public

Crédit photo : Prime Video

Vous aurez beau chercher, vous n’en trouverez pas deux des séries comme La Fabuleuse Madame Maisel. Les cinq saisons ont récolté l’excellent score de 96% sur Rotten Tomatoes. Mieux, la diffusion de l’ultime saison a enregistré 8,3 millions d’heures de visionnage par semaine, selon Variety.

« Une saison merveilleuse pleine d'émotions, de rires et d'anxiété. Je dirais que c'était une fin parfaite pour une série parfaite », écrit un internaute.

Il n’est pas le seul puisque d’autres fans abondent dans le même sens :

« Quelle aventure amusante ! Des dialogues fins et rapides comme l'éclair, intelligents, astucieux, audacieux - vous aurez du mal à trouver une meilleure série au cours des cinq dernières années. »

Côté français, les spectateurs aussi semblent conquis. Voici ce qu’ils en disent sur Allociné :

« Ms Maisel fait partie des très rares séries qui resteront uniques et donc dans les mémoires » ; « Mrs Maisel est ce qu’il se fait de mieux en série humoristique » ; « Cette série est une pépite. Elle est feel good » ; « Série très réussie avec des actrices pétillantes et un scénario plein d'esprit », peut-on lire.

La Fabuleuse Madame Maisel est portée par Rachel Brosnahan (Loïs dans Superman actuellement à l‘affiche), Alex Borstein et Tony Shalhoub (Monk). Vous ne resterez pas de marbre devant la série.