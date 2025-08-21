Portée par Kad Merad, la comédie française «Papamobile» n’est diffusée que dans sept cinémas. L’un d’eux est revenu sur le bide dont fait l’objet le long métrage.

Certaines sorties cinéma étaient très attendues ce mois-ci. Parmi elles, on retrouve le film d’horreur « Évanouis », «Freaky Friday 2 » ou encore « Together ».

D’autres, en revanche, sont passées inaperçues. C’est le cas de « Papamobile », une comédie signée Sylvain Estibal.

Crédit Photo : iStock

Portée par Kad Merad, le long métrage - tourné en 24 jours - a fait son entrée dans les salles obscures le 13 août dernier.

Aussi fou que cela puisse paraître, le film est seulement projeté dans sept cinémas : Avignon (Vaucluse), Bagnoles-de-l’Orne (Orne), Saverne (Bas-Rhin), Douvaine et Évian-les-Bains (Haute-Savoie), ainsi que Romans-sur-Isère (Drôme).

Depuis sa sortie, «Papamobile» fait un gros bide. Preuve à l’appui : celui-ci n’a réuni qu’une quarantaine de spectateurs dans l’enceinte du Ciné Planète à Romans.

« On s’est dit que ça pouvait marcher »

De quoi parle « Papamobile » ?

« Au dernier jour d’un voyage historique au Mexique, le pape est enlevé par un cartel de drogue. Le Saint-Père découvre la personnalité mystique de la cheffe du cartel et les multiples activités de son gang. Mais bientôt la redoutable criminelle découvre qu’elle a enlevé un imposteur…», détaille le synopsis officiel.

Visiblement, le pitch n’a pas suffi à attirer la foule. Un film jugé raté par Jean-Pierre Brès, directeur du cinéma romanais.

« Quand on a vu une comédie française avec Kad Merad, on s'est dit que ça pouvait marcher (...) et des fois on a tort », explique-t-il à France Bleu.

Il ajoute :

« Une semaine avant la sortie, nous n'avions pas vu de bande annonce et nous n'avons toujours pas d'affiche pour le film ».

Comment expliquer un tel échec ?

Dans une interview accordée au Canard Enchaîné, Jean Bréhat, producteur de « Papamobile », explique que la version définitive du film était « une comédie pas drôle, selon la plupart de ceux qui l’ont vue. Ça arrive dans le métier ».

Auprès du Parisien, le distributeur, The Jokers Films, dresse le même constat.

« Le montage définitif s’est révélé décevant, pas seulement pour nous, et pas à la hauteur du scénario, du réalisateur, de ses acteurs et des promesses associées », indique Violaine Barbaroux, directrice Générale de la société.

Crédit Photo : The Jokers Films

Face à cette situation, le distributeur a décider de ne sortir le film que dans une poignée de salles de cinéma, pour limiter la casse.

De son côté, le réalisateur de « Papamobile », qui a bénéficié d’un budget de 1,2 million d’euros, dénonce un sabordage. Celui-ci a publié un droit de réponse sur sa page X, où il défend son film qu’il décrit comme « un voyage absurde dans notre époque ».

Droit de réponse. En attendant de remercier tous ceux qui ont cru au film, et y croient encore. pic.twitter.com/xLX3lhugrB — Sylvain Estibal (@Sestibal) August 13, 2025

À noter que «Papamobile» sera disponible sur plusieurs plateformes de streaming courant 2026.