Distribué dans sept cinémas, pourquoi le film « Papamobile » avec Kad Merad fait un énorme bide ?

Par ·

Image tirée du film Papamobile

Portée par Kad Merad, la comédie française «Papamobile» n’est diffusée que dans sept cinémas. L’un d’eux est revenu sur le bide dont fait l’objet le long métrage.

Certaines sorties cinéma étaient très attendues ce mois-ci. Parmi elles, on retrouve le film d’horreur « Évanouis »,  «Freaky Friday 2 » ou encore « Together ».

D’autres, en revanche, sont passées inaperçues. C’est le cas de « Papamobile », une comédie signée Sylvain Estibal.

Salle de cinémaCrédit Photo : iStock

Portée par Kad Merad, le long métrage - tourné en 24 jours - a fait son entrée dans les salles obscures le 13 août dernier.

Aussi fou que cela puisse paraître, le film est seulement projeté dans sept cinémas : Avignon (Vaucluse), Bagnoles-de-l’Orne (Orne), Saverne (Bas-Rhin), Douvaine et Évian-les-Bains (Haute-Savoie), ainsi que Romans-sur-Isère (Drôme).

Depuis sa sortie, «Papamobile» fait un gros bide. Preuve à l’appui : celui-ci n’a réuni qu’une quarantaine de spectateurs dans l’enceinte du Ciné Planète à Romans.

« On s’est dit que ça pouvait marcher »

De quoi parle « Papamobile » ? 

« Au dernier jour d’un voyage historique au Mexique, le pape est enlevé par un cartel de drogue. Le Saint-Père découvre la personnalité mystique de la cheffe du cartel et les multiples activités de son gang. Mais bientôt la redoutable criminelle découvre qu’elle a enlevé un imposteur…», détaille le synopsis officiel.

Visiblement, le pitch n’a pas suffi à attirer la foule. Un film jugé raté par Jean-Pierre Brès, directeur du cinéma romanais.

« Quand on a vu une comédie française avec Kad Merad, on s'est dit que ça pouvait marcher (...) et des fois on a tort », explique-t-il à France Bleu.

Il ajoute :

« Une semaine avant la sortie, nous n'avions pas vu de bande annonce et nous n'avons toujours pas d'affiche pour le film ».

Comment expliquer un tel échec ?

Dans une interview accordée au Canard Enchaîné, Jean Bréhat, producteur de « Papamobile », explique que la version définitive du film était « une comédie pas drôle, selon la plupart de ceux qui l’ont vue. Ça arrive dans le métier ».

Auprès du Parisien, le distributeur, The Jokers Films, dresse le même constat.

« Le montage définitif s’est révélé décevant, pas seulement pour nous, et pas à la hauteur du scénario, du réalisateur, de ses acteurs et des promesses associées », indique Violaine Barbaroux, directrice Générale de la société.

Kad Merad dans le film PapamobileCrédit Photo : The Jokers Films

Face à cette situation, le distributeur a décider de ne sortir le film que dans une poignée de salles de cinéma, pour limiter la casse.

De son côté, le réalisateur de « Papamobile », qui a bénéficié d’un budget de 1,2 million d’euros, dénonce un sabordage. Celui-ci a publié un droit de réponse sur sa page X, où il défend son film qu’il décrit comme « un voyage absurde dans notre époque ».

À noter que «Papamobile» sera disponible sur plusieurs plateformes de streaming courant 2026.

Source : France bleu
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Film

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Image tirée du film Kpop Demon Hunters
Ce film Netflix événement devient le numéro 2 de l'histoire de la plateforme 
Le film Good Boy
Good Boy : le « meilleur film d'horreur de l'année », centré sur le point de vue... d'un chien, va vous terrifier
Image du film « Thirteen », sorti en 2003
Ce film « dérangeant » et méconnu est « le pire cauchemar » de tous les parents
Viola Davis et Antony Starr dans G20
Ce film d'action explose tous les records, il a été vu par 50 millions de personnes
Image tirée du film Le Champion
Voici le film le plus triste de tous les temps selon la science, il fait pleurer tout le monde