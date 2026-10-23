13 ans après le dernier volet, le retour de cette saga parodique s'offre la première place en streaming dans plusieurs pays

Issue d’une saga culte qui fait rire des générations entières, cette comédie horrifique cartonne sur les plateformes de streaming.

Alors que l’automne est bien installé, rien de mieux que de regarder un film au chaud, depuis son canapé, alors que la pluie ruisselle sur les fenêtres.

Le hic ? Choisir quoi regarder peut se transformer en parcours du combattant. Pour les plus indécis d’entre nous, les top 10 des contenus les plus populaires sur les plateformes de streaming peuvent influencer notre choix.

Parmi les programmes les plus regardés, on retrouve ce film d'action bourré de cascades avec John Cena et cette comédie romantique portée par une star de Riverdale.

Depuis quelques jours, c’est un long-métrage d’un tout autre genre qui s’impose en tête des classements.

Cette comédie horrifique débarque sur les plateformes de streaming

Il s’agit de Scary Movie 6. Treize ans après le dernier opus et quatre mois après sa sortie dans les salles obscures, cette suite issue de la saga parodique culte est disponible sur les plateformes de streaming. Ce nouveau volet renoue avec son humour trash et ses sketchs sans limites semblant tout droit sortis des années 2000.

Réalisée par Michael Tiddes et écrite par les frères Wayans, cette nouvelle relecture humoristique inspirée de Scream et des grands classiques de l’horreur reprend les mêmes personnages, poursuivis par un tueur masqué de retour pour les achever.

Côté casting, on retrouve Anna Faris, qui reprend son rôle de Cindy Campbell, Regina Hall dans la peau de Brenda Meeks, Marlon Wayans dans celle de Shorty Meeks, ou encore Dave Sheridan, qui incarne l’agent Doofy Gilmore. De quoi séduire les fans de la première heure !

Elle s’impose en tête du top 10

Alors que Scary Movie 6 a signé un démarrage record au box-office, il continue de cartonner sur les plateformes de streaming.

Selon les données du site spécialisé FlixPatrol, ce nouvel épisode de la saga Scary Movie occupe aujourd’hui la première place du top 10 des films sur Paramount+, dans plusieurs pays d’Amérique du Sud, dont l’Argentine, la Bolivie et le Brésil.

Crédit Photo : Paramount

Sur Prime Video, Scary Movie 6 n’est pas en reste. Il figure en effet à la 10e place du classement mondial.

En France, il se hisse à la 7e place sur Apple TV, derrière Le Diable s’habille en Prada 2 ou encore Obsession.

Et les critiques dans tout ça ?

La suite après cette vidéo

Des avis divergents

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Scary Movie 6 n’enchante pas vraiment les critiques. Sur le site Rotten Tomatoes, le film affiche le score catastrophique de 23 % d’avis positifs, contre 63 % chez les spectateurs.

De son côté, la critique presse point du doigt un humour trop vulgaire et des blagues datées. Les spectateurs les plus enthousiastes, eux, ne semblent pas être d’accord et louent une comédie sans foi ni loi, qui ne se prend pas au sérieux.

Une personne a écrit :

« C’est ringard, mais a besoin de plus de films comme celui-ci ».

Crédit Photo : Paramount

Une autre a commenté :

« Il y avait quelques moments drôles. En gros, c’est ce qu’on peut attendre de la saga Scary Movie ».

Une troisième a ajouté :

« Je ne suis pas fan de l’humour potache ni des scènes sanglantes, mais le film reste divertissant malgré tout ».

À vous désormais de vous faire votre propre avis en visionnant Scary Movie 6 !