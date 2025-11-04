Jean-Paul Rouve va incarner Samuel Paty dans un film, 5 ans après le drame qui a marqué la France

Dans un long-métrage intitulé “Le Silence de Dieu”, l’acteur Jean-Paul Rouve va jouer le rôle de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie assassiné il y a cinq ans pour avoir présenté à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet.

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, un professeur d’histoire-géographie, a été assassiné à la sortie du collège dans lequel il enseignait à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Le professeur a été victime d’un attentat terroriste puisqu’il a été tué par un jeune islamiste après avoir présenté à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet afin d’illustrer son cours sur la liberté d’expression.

Crédit photo : Samuel Paty

Ce drame, qui a marqué la France entière, va être adapté au cinéma dans un long-métrage intitulé “Le Silence de Dieu”. Ce film sera réalisé par le cinéaste belge Stephan Sticker.

Jean-Paul Rouve va incarner Samuel Paty

Selon des informations révélées par Le Monde, l’acteur Jean-Paul Rouve va incarner Samuel Paty. Loin de son personnage de Jeff Tuche, Jean-Paul Rouve va changer d'univers en jouant dans un drame. Par le passé, l’acteur avait déjà relevé un défi de taille en interprétant le romancier Gabriel Matzneff, accusé d’abus sexuels sur mineurs, dans “Le Consentement”.

Crédit photo : Getty Images

Le tournage de ce long-métrage devrait débuter en 2026. Ce film s’inscrit dans un ensemble plus large de productions qui cherchent à raconter et à analyser l’assassinat de Samuel Paty.

De nombreux films sur le drame

Depuis 2020, plusieurs programmes ont déjà tenté de retracer l’assassinat du professeur. Comme le rapporte Le Parisien, ce fut le cas du documentaire “Le collège de monsieur Paty”, diffusé sur France 2, centré sur les professeurs qui exercent dans le collège où a eu lieu le drame. En 2024, la comédienne Carole Bouquet a interprété sur scène un texte d’Emilie Frèche, “Le Professeur”, qui retrace les derniers jours de Samuel Paty.

En plus de ces programmes, un autre film intitulé “La Rumeur” serait en préparation pour une diffusion à la télévision.