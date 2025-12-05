Un bébé zèbre et un jeune rhinocéros orphelins sont devenus les meilleurs amis du monde après avoir vécu le même drame

Un sanctuaire animalier situé au Kenya a vu naître une amitié aussi improbable qu’adorable entre un bébé rhinocéros et un poulain zèbre.

Les amitiés entre animaux de différentes espèces existent. En Afrique, un rhinocéron et un jeune zèbre sont devenus inséparables après avoir vécu une tragédie similaire.

Le Sheldrick Wildlife Trust est une organisation à but non lucratif dédiée à la conservation, à la préservation et à la protection de la faune sauvage.

Crédit Photo : Sheldrick Wildlife Trust

Situé à Nairobi, au Kenya, ce centre de sauvetage recueille des animaux orphelins et les aide à retourner dans leur habitat naturel.

En septembre dernier, le sanctuaire a pris sous son aile deux nouveaux pensionnaires : Tytan, un bébé rhinocéros noir, et Notty, un poulain zèbre.

Crédit Photo : Sheldrick Wildlife Trust

Deux orphelins qui partagent le même drame

Les deux jeunes animaux ont été transférés à la nurserie du refuge après que leurs mères soient mortes de manière étrangement similaire.

« Bien qu’ils aient été sauvés dans différentes régions du Kenya : leurs mères sont toutes les deux tombées d’une falaise et sont mortes. Miraculeusement, les deux bébés ont survécu », explique Sean Michael, directeur de la communication du Sheldrick Wildlife Trust, à People.

Crédit Photo : Sheldrick Wildlife Trust

Depuis ce terrible drame, Tytan et Notty vivent ensemble dans une zone aménagée pour eux, où ils reprennent des forces et acquièrent les compétences nécessaires pour retourner à l'état sauvage.

Ils disposent chacun d’un espace privé pour dormir et d’un soigneur attitré qui répond à leurs besoins. Pendant la journée, le poulain et le jeune rhinocéros jouissent d’une totale liberté, et le duo en profite pleinement.

Une belle amitié

Depuis leur arrivée au sanctuaire, ces deux-là ont tissé des liens solides et ne se quittent plus.

« Notty et Tytan sont de très bons amis à ce stade. Les amitiés inter-espèces sont assez courantes chez les orphelins en bas âge : ils ne semblent pas conscients des différences entre les espèces et fonctionnent plutôt comme une grande famille », souligne Sean Michael.

Il ajoute :

« À mesure que les orphelins grandissent, leurs instincts naturels s'affinent et ils commencent à se concentrer davantage sur leur propre espèce. En général, ces amitiés inter-espèces s'estompent avec le temps ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sheldrick Wildlife Trust (@sheldricktrust)

Ils seront réintroduits dans la nature

Pour l’instant, les deux meilleurs amis ne se quittent pas d’une semelle et sont rarement séparés. Selon le directeur de communication, leur rapprochement est très bénéfique.

« Ces relations spéciales aident les orphelins à surmonter le traumatisme émotionnel, en leur donnant le sentiment d'être aimés et acceptés ».

Bien que Notty et Tytan soient inséparables, ils affichent des caractères différents. Le zébreau est une véritable boule d’énergie, qui adore galoper, tandis que le bébé rhino est plus calme.

Crédit Photo : Sheldrick Wildlife Trust

Les deux animaux seront relâchés dans la nature quand ils seront prêts à se débrouiller seuls. Ils quitteront alors la nurserie pour voler de leurs propres ailes.

« Nous croyons fermement que chaque animal mérite son droit inné : vivre à l'état sauvage et libre, dans une nature protégée », souligne Sean Michael.

Tytan et Notty seront réintégrés dans le parc national de Nairobi, une région sauvage protégée qui abrite des « populations saines de rhinocéros noirs et de zèbres ».

Crédit Photo : Sheldrick Wildlife Trust

« Nous ne les forçons pas à retourner à la vie sauvage ; les orphelins quittent notre nurserie lorsqu'ils se sentent prêts. La réintégration est généralement un processus très progressif, en particulier pour les rhinocéros noirs, qui sont une espèce territoriale et ont besoin de temps pour établir leur propre territoire », conclut le directeur.

À ce jour, le projet a permis de relâcher 320 éléphants et 20 rhinocéros.