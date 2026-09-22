Johnny Hallyday : son biopic sortira cinq mois plus tôt que prévu, voici la nouvelle date

Avis aux fans de Johnny Hallyday ! Nous connaissons enfin la date de sortie du biopic qui retracera la vie de l’idole des jeunes.

La plus grande star du rock’n roll française va enfin avoir droit à son biopic. En effet, un film sobrement baptisé Johnny retracera la vie de Johnny Hallyday et le tournage a débuté le 1er juin 2026. Le scénario sera écrit par Cédric Jimenez et Olivier Demangel.

Côté casting, le chanteur sera incarné par Benjamin Voisin, âgé de 29 ans. L’acteur a récemment confié ne pas vouloir imiter Johnny Hallyday puisqu’il cherchera à “approcher une vérité de l’homme qu’il était” et essaiera “d’être traversé par lui”. Au départ, le rôle devait être confié à Raphaël Quenard, qui avait été choisi par Laeticia Hallyday en personne. Finalement, celui-ci a renoncé à cause d’un calendrier trop chargé.

Un casting 5 étoiles

Aux côtés de Benjamin Voisin, on retrouvera Noée Abita, 27 ans, qui incarnera Sylvie Vartan, la première femme de Johnny Hallyday. Marie Colomb jouera Nanette Workman tandis que Nina Meurisse, qui a reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2025, jouera Nathalie Baye, décédée cette année.

Crédit photo : SIPA

Laura Smet, la propre fille de Johnny Hallyday, fera partie intégrante du film puisqu’elle incarnera Huguette, la mère du chanteur. Son AlloCiné, William Lebghil jouera le compositeur Michel Berger. Si le casting se précise, on ne sait toujours pas qui prendra les traits de Laeticia Hallyday, car les rumeurs concernant Lily-Rose Depp ont été démenties.

Trois périodes de la vie de Johnny

Le film retracera trois périodes de la vie de Johnny, en commençant par les débuts de sa carrière dans les années 1960. Nous suivrons ensuite sa romance avec la chanteuse Nanette Workman dans les années 1970.

La troisième période sera celle des années 1980 et sera centrée sur la renaissance artistique de Johnny Hallyday aux côtés de Michel Berger et son idylle avec Nathalie Baye. Des moments cultes, comme le concert des 50 ans de Johnny au Parc des Princes, seront présents dans le film.

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La date de sortie dévoilée

Johnny sortira au cinéma le 30 juin 2027, soit cinq mois plus tôt que la date initiale. Et bonne nouvelle : cette date pourrait coïncider avec la fête du cinéma, habituellement prévue fin juin, une période pendant laquelle les billets de cinéma sont à petits prix.

L’occasion idéale pour découvrir la vie de Johnny Hallyday sur grand écran !