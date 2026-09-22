13 ans après sa sortie, ce film de zombies avec Brad Pitt qui a rapporté 540 millions de dollars va enfin avoir une suite

Bonne nouvelle pour les fans ! La suite tant attendue de World War Z est enfin en préparation et Brad Pitt reprendra son rôle, 13 ans après la sortie du premier film.

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Brad Pitt dans World War Z

La longue attente des fans de World War Z va enfin être récompensée. 13 ans après la sortie du premier film, diffusé au cinéma en 2013, un deuxième volet est en préparation. Depuis des années, Paramount essayait de développer une suite, mais le projet n’a cessé d’être retardé.

Le retour de Brad Pitt

Pour l’occasion, Brad Pitt reprendra son rôle de Gerry Lane. Pour rappel, World War Z suit l’histoire de cet ancien employé de l’ONU qui tente de sauver sa famille d’une invasion de zombies tout en essayant de mettre fin à la pandémie mondiale.

Pour le moment, l’intrigue de ce deuxième opus est gardée secrète, selon AlloCiné. Alors qu'un traitement avait été trouvé à la fin du premier volet, la maladie pourrait s'intensifier ou évoluer, mettant à nouveau les humains en danger. 

Un nouveau réalisateur 

Concernant le réalisateur, des rumeurs laissaient penser que Paramount ferait appel à David Fincher, collaborateur de Brad Pitt, qui a réalisé Seven, Fight Club et L’Étrange Histoire de Benjamin Button.

World War ZCrédit photo : World War Z

Finalement, si le premier film a été réalisé par Marc Forster, le second sera porté par Edward Berger, à l’origine de Conclave et À l’Ouest, rien de nouveau, qui a reçu l’Oscar du meilleur film international en 2023.

La suite après cette vidéo

Une date de sortie inconnue

World War Z est une adaptation du roman éponyme de Max Brooks et a connu un immense succès lors de sa sortie en 2013. Le film avait rapporté 540 millions de dollars à travers le monde et avait attiré plus de 2,4 millions de visiteurs dans les cinémas français.

Nous ne connaissons pas encore la date de sortie de la suite de World War Z. Si vous êtes fan de Brad Pitt, vous pouvez patienter en allant voir son nouveau film, Heart of the Beast, qui sortira en salles le 23 septembre.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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