L'actrice Nathalie Baye est décédée à 77 ans

Par |

Nathalie Baye

L’actrice Nathalie Baye, multi-césarisée et figure majeure du cinéma français, est décédée à l’âge de 77 ans.

La comédienne s’est éteinte ce vendredi soir à son domicile parisien, des suites de la maladie à corps de Lewy, a annoncé sa famille dans un communiqué transmis à l’AFP. Elle avait 77 ans.

Selon ses proches, elle se trouvait dans un état préoccupant depuis l’été dernier.

Natalie BayeCrédit Photo : MAXPPP - FRANCK CASTEL

Nathalie Baye est décédée à 77 ans

Figure majeure du cinéma français, Nathalie Baye a tourné dans une centaine de films et a remporté quatre César, ce qui fait d’elle l’une des actrices les plus primées de l’histoire de la cérémonie.

La suite après cette vidéo

Elle a été récompensée pour ses rôles dans Une étrange affaire (1982), La Balance (1983), Sauve qui peut (la vie) (1980) et Le Petit Lieutenant (2006).

Nathalie Baye s’est fait connaître du grand public en 1973 dans La nuit américaine de François Truffaut. Par la suite, elle a travaillé avec de grands réalisateurs, comme Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Xavier Dolan ou encore Steven Spielberg.

Image tirée du film Juste la fin du mondeCrédit Photo : Shayne Laverdière / Sons of Manual

Son talent et sa polyvalence lui ont permis de briller auprès de générations de cinéastes, jusqu’à Philippe Lacheau, et de se faire apprécier de tous les publics.

Nathalie Baye a formé un couple emblématique avec la légende Johnny Hallyday. De leur union est née leur fille, Laura Smet, également actrice et chanteuse.

Johnny Hallyday
Google Follow Suivez nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
« C'est mon regret » : le secret de Dany Boon sur son ami Johnny Hallyday, 6 ans après sa mort
« C'est mon regret » : le secret de Dany Boon sur son ami Johnny Hallyday, 6 ans après sa mort
Jade et Joy Hallyday parlent pour la première fois de Johnny dans un entretien touchant
Jade et Joy Hallyday parlent pour la première fois de Johnny dans un entretien touchant
Cette photo de Jade Hallyday en maillot de bain choque les fans de Johnny, ils s'en prennent à Laeticia
Cette photo de Jade Hallyday en maillot de bain choque les fans de Johnny, ils s'en prennent à Laeticia
Joy Hallyday, 15 ans : cette photo « choque » les internautes, elle répond aux critiques
Joy Hallyday, 15 ans : cette photo « choque » les internautes, elle répond aux critiques