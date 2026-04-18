L'actrice Nathalie Baye est décédée à 77 ans

L’actrice Nathalie Baye, multi-césarisée et figure majeure du cinéma français, est décédée à l’âge de 77 ans.

La comédienne s’est éteinte ce vendredi soir à son domicile parisien, des suites de la maladie à corps de Lewy, a annoncé sa famille dans un communiqué transmis à l’AFP. Elle avait 77 ans.

Selon ses proches, elle se trouvait dans un état préoccupant depuis l’été dernier.

Crédit Photo : MAXPPP - FRANCK CASTEL

Nathalie Baye est décédée à 77 ans

Figure majeure du cinéma français, Nathalie Baye a tourné dans une centaine de films et a remporté quatre César, ce qui fait d’elle l’une des actrices les plus primées de l’histoire de la cérémonie.

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Elle a été récompensée pour ses rôles dans Une étrange affaire (1982), La Balance (1983), Sauve qui peut (la vie) (1980) et Le Petit Lieutenant (2006).

Nathalie Baye s’est fait connaître du grand public en 1973 dans La nuit américaine de François Truffaut. Par la suite, elle a travaillé avec de grands réalisateurs, comme Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Xavier Dolan ou encore Steven Spielberg.

Crédit Photo : Shayne Laverdière / Sons of Manual

Son talent et sa polyvalence lui ont permis de briller auprès de générations de cinéastes, jusqu’à Philippe Lacheau, et de se faire apprécier de tous les publics.

Nathalie Baye a formé un couple emblématique avec la légende Johnny Hallyday. De leur union est née leur fille, Laura Smet, également actrice et chanteuse.